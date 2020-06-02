Grup Yorum konseri için izin verildi mi? İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarının duyurduğu, İstanbul Valiliğininde izin verdiği öne sürülen 9 Ağustos Pazar günü Yenikapı miting alanında yapılacak Grup Yorum konserine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı’nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir" ifadesi kullanıldı.

GRUP YORUM DUYURMUŞTU

Grup Yorum ise sosyal medya hesabından, "Geliyoruz zincirleri kıra kıra" diyerek konser duyurusu yapmış, 9 Ağustos günü saat 15.00’te Yenikapı Miting Alanı'nda düzenleneceği açıklanan konserde, ölüm orucunda hayatını kaybeden üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in anılacağını belirtmişti.

(İHA)

