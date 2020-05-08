HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde gerginlik! Çok sayıda kişiye gözaltı

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde gerginlik! Çok sayıda kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 16:21 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi sırasında yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Olay nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alınırken Gökçek'in cenazesi, cenaze aracına konularak polis eşliğinde cemevinden çıkartıldı.

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede dün vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in naaşı hastane morgundan alınıp dün Gazi Cemevi'ne getirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI

İbrahim Gökçek'in bugün cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi öncesi Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Küçük bir grubun cemevine girmesine izin veren polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cadde ve sokaklarda geçişlere izin verilmedi. Uyarılara rağmen cadde üzerinde toplanan ve slogan atan kişilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Cemevi önünde toplanan ve yürüyüş yapmak isteyen grup, engel olan polise taş, kiremit ve tahta attı. Polis ekipleri de biber gazıyla karşılık verdi. Daha sonra içeriye giren polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gökçek'in cenazesi cenaze aracına konularak polis eşliğinde cemevinden çıkartıldı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Son hasta yoğun bakımdan böyle çıktıSon hasta yoğun bakımdan böyle çıktı
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

Diğer Haberler
İBB duyurdu! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında toplu ulaşım saatleri belli oldu

İstanbul'da hafta sonu için toplu ulaşım saatleri belli oldu

İstanbullular koronavirüse aldırmadı! Bağdat Caddesi yine doldu

İstanbullular koronavirüse aldırmadı! Bağdat Caddesi yine doldu

8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 30 yıl el konuldu

8'inci kez yakalandı! Ehliyetine 30 yıl el konuldu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımında koronavirüs hastası kalmadı

Son hasta yoğun bakımdan böyle çıktı

MİT şehidini ifşa iddianamesinde dikkat çeken “dezenformasyon” ayrıntısı

MİT şehidini ifşa iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı

3 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

3 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.