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  4. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi dün akşam saatlerinde Kayseri'ye getirildi. Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturanlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceği duyumunu alınca sokağa dökülerek, durumu protesto etti. Yaklaşık 2 saat eylem yapan vatandaşlar, polisin ikna çabasının ardından dağıldı. Tepkilerin ardından Gökçek'in defnedileceği mezarlık yeri değiştirilerek, Halef Hoca mezarlığında toprağa verilmesi kararlaştırıldı.

Asri mezarlık morguna konulan Gökçek'in cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında morgdan çıkarılan Gökçek'in cenazesi, polis korteji eşliğinde Talas ilçesindeki Halef Hoca mezarlığına getirildi. İbrahim Gökçek için mezarlık içinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İbrahim Gökçek'in babası Ahmet Gökçek, annesi Tüzün Gökçek, tutuklu olan ve cezaevinden izinle çıkarılan eşi Sultan Gökçek ve yakınları katıldı. Namazın ardından İbrahim Gökçek'in cenazesi toprağa verildi.

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İbrahim Gökçek için dün Gazi Cemevi'nde cenaze merasimi yapıldıktan sonra polisle yürüyüş yapmak isteyen bir grup arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, 43 kişiyi gözaltına aldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen gözaltına alınanlardan 25'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri süren 18 kişinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(DHA)

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