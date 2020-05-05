Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu bıraktı

Grup Yorum'un bas gitaristi İbrahim Gökçek'in 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucuna "ara verdiği" açıklandı.

Grup Yorum üyeleri, CHP, HDP ve insan hakları savunucuları adına yapıldığı yapıldığı duyurulan açıklamada, İbrahim Gökçek'in 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucuna "ara verdiği" belirtildi.

Akademisyen Nuriye Gülmen de Gökçek'in ölüm orucunu sonlandırdığını Twitter'dan duyurdu. Gülmen, "Grup Yorum, 'direnişimiz siyasi zafere ulaşmıştır. Bütün dünya direnişimizi duydu. Konser başvurumuzun olumlu sonuçlanmasını umuyoruz. DKÖ temsilcileri kefil olduklarını açıkladı. Mücadelemiz sürecek' dedi. İG direnişe ara veriyor. Ölüm orucu sonlandı" diye tweet attı.

"Aranan teröristler listesine eklendik"

Gökçek, ölüm orucu sırasında Evrensel gazetesine verdiği demeçte kendisini bu kararı almaya iten süreci anlatmıştı. "AKP Türkiyesi’nde, başlarına ödül konarak 'aranan teröristler' listesine eklendiklerini" ifade eden Gökçek, "Bu ülkede hakkını arayanlar, muhalifler, özgür ve demokratik bir ülke düşleyenler ne yaşadıysa, onların şarkılarını söyleyen bizler de aynısını yaşadık: Gözaltına alındık, tutuklandık, konserlerimiz yasaklandı, polis kültür merkezimizi bastı, enstrümanlarımızı parçaladı" demişti.