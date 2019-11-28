Grup Yorum’dan konser açıklaması

Açıklamada, yasak kararının konserden iki gün önce alındığı belirtildi.Grup Yorum, Almanya'nın Köln kentinin Braunsfeld semtinde 24 Kasım Pazar günü düzenlenmesi planlanan konserlerinin polis tarafından yasaklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Grup Yorum tarafından DW Türkçe'ye yapılan yazılı açıklamada, Köln polisinin konseri 22 Kasım tarihinde yasakladığı belirtildi. Açıklamada, polis yetkililerinin konserden iki gün önce konserin düzenleneceği salona gelerek, yetkililerle görüştüğü ve salon sözleşmesini istedikleri ifade edildi. Salon yetkilisinin söz konusu sözleşmeyi polis merkezine göndermesinin ardından yasak kararının hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, "Polis yetkilileri bu belge üzerinden konser yasağı kararını yazdırmışlar ve konser salonuna da, sözleşme sahibine de 24 Kasım Pazar günü, konserin başlayacağı saatten iki saat önce 19 araçlık polis gücü ile birlikte geldiklerinde deklare etmişlerdir" idadesi kullanıldı.

Grup Yorum'un açıklamasında, Köln polisinin verdiği "Salonda Almanya'da yasak olan, aşırı solcu bir Türk örgüte ait propaganda malzemesine el konduğu" bilgisinin doğru olmadığı dile getirildi. Polisin, "Bir adet karikatür eskizlerinin yer aldığı defter" ve "üç adet Grup Yorum müzik albümüne" el koyduğu belirtildi.