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Grup Yorum’dan konser açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2019 14:30 | Son Güncelleme

Grup Yorum, Köln’de planlanan konserlerinin polis tarafından yasaklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Grup Yorum’dan konser açıklaması

Açıklamada, yasak kararının konserden iki gün önce alındığı belirtildi.Grup Yorum, Almanya'nın Köln kentinin Braunsfeld semtinde 24 Kasım Pazar günü düzenlenmesi planlanan konserlerinin polis tarafından yasaklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Grup Yorum tarafından DW Türkçe'ye yapılan yazılı açıklamada, Köln polisinin konseri 22 Kasım tarihinde yasakladığı belirtildi. Açıklamada, polis yetkililerinin konserden iki gün önce konserin düzenleneceği salona gelerek, yetkililerle görüştüğü ve salon sözleşmesini istedikleri ifade edildi. Salon yetkilisinin söz konusu sözleşmeyi polis merkezine göndermesinin ardından yasak kararının hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, "Polis yetkilileri bu belge üzerinden konser yasağı kararını yazdırmışlar ve konser salonuna da, sözleşme sahibine de 24 Kasım Pazar günü, konserin başlayacağı saatten iki saat önce 19 araçlık polis gücü ile birlikte geldiklerinde deklare etmişlerdir" idadesi kullanıldı.

Grup Yorum'un açıklamasında, Köln polisinin verdiği "Salonda Almanya'da yasak olan, aşırı solcu bir Türk örgüte ait propaganda malzemesine el konduğu" bilgisinin doğru olmadığı dile getirildi. Polisin, "Bir adet karikatür eskizlerinin yer aldığı defter" ve "üç adet Grup Yorum müzik albümüne" el koyduğu belirtildi.

Salonda bulunan "Grup Yorum için Adalet İstiyoruz", "Mustafa Koçak Ölüm Orucunda-Adalet İstiyoruz" ve "Süresiz açlık grevindeki Grup Yorum üyelerinin taleplerini" içeren pankartlara polis tarafından el konulmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Tutanakta belirtilenler dışında bunların hiçbirini polis yetkilileri propaganda malzemesi saymamış ve almamışlardır" denildi.

Ayrıca konserin yasaklanmasına rağmen salonun önünde gösterinin planlandığı şekliyle gerçekleştiğini belirtildi. Açıklamada, "Konseri yasaklayan polis yetkilileri konser yasağına karşı salonun hemen önünde protesto için gösteri yapılmasını yasaklamamış ve hatta izlemiştir" denilerek, "Burada yapılan protesto gösterisi Grup Yorum ile Dayanışma Konseri’ne katılan tüm sanatçıların konserde yapacağı gibi, birer konuşma ve birer şarkı şeklinde, yani sinevizyon gösterimi hariç, tam olarak salonda yapılmak istenen program akışı içinde gerçekleşmiştir" ifadesine yer verildi.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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