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Grup Yorum’un Köln’deki konseri yasaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2019 10:53 | Son Güncelleme

Köln polisi Grup Yorum’un konserini "yasaklı terör örgütü propagandası" şüphesi üzerine yasakladı.

Grup Yorum’un Köln’deki konseri yasaklandı

Konser yerinde yapılan aramada Almanya’da yasaklı bir örgüte ait propaganda malzemesine el konduğu belirtildi.Grup Yorum'un Almanya'nın Köln kentindeki konseri polis tarafından yasaklandı. Köln polisi tarafından yapılan açıklamada, Pazar günü öğleden sonra Braunsfeld semtinde düzenlenmesi planlanan Grup Yorum konserinin "yasaklı terör örgütü propagandası” şüphesi nedeniyle yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, konserin yapılacağı yerde bulunan "Almanya'da yasak olan, aşırı solcu bir Türk örgüte ait propaganda malzemesine el konduğu" kaydedildi. Açıklamada, bunun üzerine konserin yasaklandığı, konserin yapılacağı alanın polis tarafından kapatıldığı ve konseri izlemeye gelenlerin geri gönderildiği bilgisi yer aldı.

Konser öncesinde etkinliğin propaganda amacıyla kullanılabileceği konusunda ihbar alındığı, Köln Savcılığı'nın da görüşü ile olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Grup Yorum üyeleri tahliye edilmişti

Türkiye'de Grup Yorum üyelerinin DHKP-C ile bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Grup üyelerinden Helin Bölek ve Bahar Kurt'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 15 sanığın "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından yargılandığı dava geçen hafta İstanbul'da görülmüştü. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcı tüm sanıkların "DHKP-C'ye" üye olmak suçlamasından 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Ancak mahkeme heyeti, sanıklar hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasından dava açıldığını, ancak "terör örgütü üyeliği" suçlamasının sanıklar lehine değişme ihtimali bulunması, delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta kalan süreyi dikkate alarak Grup Yorum üyeleri Bahar Kurt ve Helin Bölek ile birlikte diğer tutuklu üç sanığın tahliyesine hükmetmişti.

DHKP-C, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yasaklı örgütler listesinde yer alıyor.

DW,DHA/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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