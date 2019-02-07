HABER

Grup Yürüyüş'ün yeni albümü "Yollara" ismiyle çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

15 eserden oluşan albümde Mehmet Akif Ersoy, Erdem Bayazıt ve Ali Emre şiirlerinden de faydalanıldı

İSTANBUL (AA) - Direniş marşlarıyla tanınan Grup Yürüyüş, dördüncü müzik albümünü "Yollara" ismiyle yayınladı.

Ekin Yayınlarından çıkan ve 15 eserden oluşan albümde Mehmet Akif Ersoy, Erdem Bayazıt ve Ali Emre şiirlerinden de faydalanıldı.

Marş, ezgi ve şiir gibi pek çok tür eserin bulunduğu albümde bestelerin büyük bölümünde grup solisti Mehmet Ali Aslan imzası yer aldı.

Türkçe dışında iki Arapça ve bir Zazaca eser bulunan albümde Filistin'den 15 Temmuz'a kadar birçok konu işlendi.

Abdülbaki Kömür'e ait Yiğit isimli eserin de yer aldığı albüm, İsmail Ergenler'in aranjörlüğünde geniş bir orkestra ile hazırlandı.

CD olarak satışa sunulan Yollara albümü, dijital marketlerde de yerini aldı.

- Grup Yürüyüş

Umuda Yürüyüş, Adanış Günü ve Hurriyya isimli 3 albümü bulunan Grup Yürüyüş dönem dönem hazırladığı şarkılarla da gündeme geliyor.

15 Temmuz direnişi için bir marş ve bir türkü yayınlayan grup, son olarak Filistin'de Büyük Yürüyüş gösterilerinde hayatını kaybeden Rezan el Neccar için bir eser çalmıştı.

Grup solistli Mehmet Ali Aslan da Temmuz Türküsü isimli solo albümünü 15 Temmuz direnişine atfetmişti.

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
İznikliler coşkuyla karşıladıkları Başkan Aktaş’a maniler söylediİznikliler coşkuyla karşıladıkları Başkan Aktaş’a maniler söyledi
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangınİstanbul'da tekstil atölyesinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
albüm Ali Emre Erdem Bayazıt Ezgi Grup Yürüyüş Mehmet Akif Ersoy Müzik Seninle Biz Yollara

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Vali duyurdu: Göçük altındaki Havva kızımızla temas kuruldu

Vali duyurdu: Göçük altındaki Havva kızımızla temas kuruldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Günlük burç yorumları 7 Şubat Perşmebe (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Kartal'da bina çöktü!

Kartal'da bina çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.