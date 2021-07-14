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GS Futbol Takımı'nın Atina'da Yaşadıklarıyla İlgili Dışişleri'nden Açıklama

14.07.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel bir müsabaka için Yunanistan’ın başkenti Atina’ya giden Galatasaray SK futbol takımı ve heyetine havalimanında sorunlar çıkarılması ve PCR testlerinin geçersiz sayılmasıyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı

GS Futbol Takımı'nın Atina'da Yaşadıklarıyla İlgili Dışişleri'nden Açıklama

Özel bir müsabaka için Yunanistan’ın başkenti Atina’ya giden Galatasaray SK futbol takımı ve heyetine havalimanında sorunlar çıkarılması ve PCR testlerinin geçersiz sayılmasıyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, 13 Temmuz 2021 akşamı Yunanistan’ın Olympiakos Futbol Takımıyla özel maç yapmak üzere bugün (12 Temmuz) özel uçakla Atina'ya gitmiştir. Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır. Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine takımımız, haklı olarak Yunanistan’a giriş yapmadan ülkemize geri dönmüştür. Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir” dedi.

Yunanistan’sa gümrükte yapılan uygulamanın Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamındaki rutin bir işlem olduğunu savunmuştu.

Galatasaray kafilesi sorunlar üzerine Yunanistan’a giriş yapmadan Türkiye’ye geri döndü.

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