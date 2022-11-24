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GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

24.11.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GS TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Berna Kahraman, güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Genç sunucuya yorumlar yağmur gibi yağdı.

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

GS TV sunucusu Berna Kahraman, güzelliğiyle sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

27 yaşındaki Berna Kahraman'ın aslen Bursalı olduğu tahmin ediliyor.

GS TV sunucusu güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Gigi Hadid sandım'

Adnan Menderes Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümünü bitiren Berna Kahraman, mezuniyetinin ardından bir süre öğretmenlik yaptı.

GS TV sunucusu güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Gigi Hadid sandım'

Sonrasında model olmaya karar veren Berna Kahraman, şimdilerde GS TV ekranlarında sunucu olarak kamera karşısına geçiyor.

GS TV sunucusu güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Gigi Hadid sandım'

Güzelliğiyle dikkat çeken Berna Kahraman'a ''Gigi Hadid sandım'', ''Böyle sunucumuz oldu da biz mi beğenmedik'' ve ''Allah özene bezene yaratmış'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

Berna Kahraman'ın daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı biliniyor.

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

İşte Berna Kahraman'ın Instagram paylaşımları...

GS TV sunucusu güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Gigi Hadid sandım'

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'

GS TV spikeri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu! 'Böyle sunucumuz oldu da...'


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