HABER

GSA öğrencileri jüri karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Sanat eğitiminde akademik disiplinle hareket eden Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, kaliteli sanat anlayışı çerçevesinde Türkiye’de önemli bir çalışmayı gerçekleştirdi.Akademide 3 yıllık eğitimin tamamlayan öğrenciler, mezun olmak için projeleri ile bağımsız sanat kurulunun karşısına çıktı.

Sanat eğitiminde akademik disiplinle hareket eden Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, kaliteli sanat anlayışı çerçevesinde Türkiye’de önemli bir çalışmayı gerçekleştirdi.
Akademide 3 yıllık eğitimin tamamlayan öğrenciler, mezun olmak için projeleri ile bağımsız sanat kurulunun karşısına çıktı. Jüri koltuğunda ise geleneksel sanatlar alanında uzman eğitmenler Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Dr. Öğretim Üyesi Latife Aktan, Öğrt. Üyesi Taner Alakuş, Öğrt. Üyesi Semih İrteş, Dürdane Ünver ve GSA Yöneticisi Hakan Dağlı bulundu. Objektif bir değerlendirmeden geçen 162 öğrenci, jüri değerlendirmeleri sonucu mezun oldu. Alanında uzman isimlerden, kaliteli sanat eğitimi almış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Geleneksel Sanatlar Akademisi’nin Temel Sanat Eğitimi, Minyatür, Ebru, Tezhip, Bilimsel Bitki Resmi, Kaligrafi, Hat, Çini, Osmanlıca, İnce Kağıt Oymacılığı ve Kağıt Konservasyonu branşlarında eğitim gören öğrencileri jüri karşısına çıktı.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
55 derecede ekmeklerini taştan çıkartıyorlar55 derecede ekmeklerini taştan çıkartıyorlar
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonuDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Son dakika! Kandil'e hava harekatı

Kandil'e hava harekatı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama: Müdahale edeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Süper Loto sonuçları 27 Haziran: 2. Devir ile büyük ikramiye 4 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.