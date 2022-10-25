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GSB 1200 personel alımı ne zaman? GSB 1200 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

25.10.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında görevlendirilmek üzere 1200 yurt yönetim personeli alınacak. Başvurular 10-14 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı. Peki GSB 1200 personel alımı ne zaman? GSB 1200 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GSB 1200 personel alımı ne zaman? GSB 1200 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırmaları hız kazandı. İş hayatını Bakanlık bünyesinde sürdürmek isteyen vatandaşların gözleri, GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Personel alımı müjdesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından verilmişti. Peki GSB 1200 personel alımı ne zaman? GSB 1200 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

BAKAN KASAPOĞLU'DAN AÇIKLAMA!

GSB personel alımıyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."

GSB 1200 personel alımı ne zaman? GSB 1200 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımı başvuruları 14 Ekim itibarıyla sona erdi. GSB personel alımı sonuçları için henüz tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecek.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Başvurular, personel alımında aranan şartlara göre değerlendirilecek. Şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacak.


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personel alımı gsb

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