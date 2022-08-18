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GSB KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ! GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB işçi alımı başvuru sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

18.08.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre GSB kura çekimi sonrası isim listesi yayımlanacak ve GSB işçi alımı başvuru sonuçları erişime açılacak. Bilindiği üzere işlemler İŞKUR'dan yapılacak. Peki GSB kura çekimi ne zaman? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ! GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB işçi alımı başvuru sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi alımı için başvurular 12 Ağustos'ta sona erdi. İŞKUR'dan listede bulunan vatandaşların kura çekimi tarihi de netlik kazandı. Peki GSB kura çekimi ne zaman? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR'un kura çekimi için gönderdiği listede bulunan vatandaşların kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımına ilişkin kura çekim yeri Bakanlığın web sitesinden duyurulacak.

Kura çekimi noter huzurunda yapılacak. Öte yandan vatandaşlar istedikleri takdirde kura çekimini izleyebilecekler.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan vatandaşlar Bakanlığın belirleyeceği tarihlerde sözlü sınava girecekler. Sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığın internet adresinden duyurulacak.

GSB İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

b) Genel kültür, (40 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde başvuru yaptığı meslek kolu ve pozisyon için belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde adayların sorulan sorulara verdiği cevaplarını yazması talep edilebilecektir. Verilen cevapların yazılması ise yazılı sınav mahiyeti taşımamaktır.

11) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik ve spor bakanlığı personel alımı gsb
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