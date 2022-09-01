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GSB kura çekimi sonuçları 2022! İşte İŞKUR GSB personel alımı listesi isim sorgulama ekranı

01.09.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapıldı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen çekilişin ardından çok sayıda vatandaş, arama motorlarında "GSB kura çekimi sonuçları 2022", “GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama” gibi soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. İşte İşte İŞKUR GSB personel alımı listesi isim sorgulama ekranı...

GSB kura çekimi sonuçları 2022! İşte İŞKUR GSB personel alımı listesi isim sorgulama ekranı

GSB işçi alımı başvuru sonuçları 31 Ağustos'ta yapılan kura çekiminin ardından vatandaşlar tarafından edildi. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte GSB kura çekimi sonuçları...

GSB KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonu'nda yapıldı.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NİHAİ LİSTE

GSB kura çekimi sonuçları nihai liste için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://esube.iskur.gov.tr/

GSB PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

b) Genel kültür, (40 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde başvuru yaptığı meslek kolu ve pozisyon için belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde adayların sorulan sorulara verdiği cevaplarını yazması talep edilebilecektir. Verilen cevapların yazılması ise yazılı sınav mahiyeti taşımamaktır.

11) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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gsb gsb işçi alımı
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