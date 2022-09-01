HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GSB KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022! GSB personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

GSB KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022! GSB personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

01.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı kura sonuçları, geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çekilişin ardından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 31 Ağustos'ta gerçekleştirilen çekilişin sonucuna göre 1017 kişilik işçi alımı yapılacak. Peki, GSB personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte GSB kura sonuçları isim listesi...

GSB KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022! GSB personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

GSB kura sonuçları isim listesi 1 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 8-12 Ağustos tarihlerinde İŞKUR'un internet sitesinden yapılan başvurular sonrası kura çekimi dün yapıldı. Peki, GSB personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte GSB kura sonuçları isim listesi...

g1

GSB KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonu'nda yapıldı.

g2

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NİHAİ LİSTE

GSB kura çekimi sonuçları nihai liste için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://esube.iskur.gov.tr/

g3

GSB PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

b) Genel kültür, (40 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde başvuru yaptığı meslek kolu ve pozisyon için belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde adayların sorulan sorulara verdiği cevaplarını yazması talep edilebilecektir. Verilen cevapların yazılması ise yazılı sınav mahiyeti taşımamaktır.

11) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleri tepki çekmişti! O imam serbest bırakıldıSözleri tepki çekmişti! O imam serbest bırakıldı
AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyorAFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor
Görüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçtiGörüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik görevlisi Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik ve spor bakanlığı personel alımı temizlik görevlisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

MasterChef'te Mehmet Şef'in yemediği börek olay oldu! "İzleyiciler "İsrafa karşıyız" dedi

MasterChef'te Mehmet Şef'in yemediği börek olay oldu! "İzleyiciler "İsrafa karşıyız" dedi

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.