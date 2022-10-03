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GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

03.10.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatına 4 bin 147 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bilindiği üzere başvurular 10-15 Eylül tarihleri arasında alındı. Şimdi ise GSB personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor. Peki GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB başvuruları "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden 15 Eylül'e kadar alınmıştı. Binlerce adayın başvurduğu pozisyonun sonuçları için gözler, GSB'ye çevrildi. Peki GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımı başvuru sonuç tarihi henüz belli olmadı. Sonuçların ekim ayının ortalarında açıklanacağı öngörülüyor.

Adaylar sonuçlara, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden ulaşacak.

GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ

1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı gsb
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