GSB personel alımı ne zaman? GSB 1575 personel alımı başvuruları şartları neler? İşte kontenjanlar!

GSB personel alımı başvuru şartları ile tarihleri merak ediliyor. GSB 1575 personel alımnda 2022 KPSS puanları dikkate alınacak. Başvurular e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu, personel alımına ilişkin esasları ve başvuru süreci ile ilgili açıklamada bulunarak "Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak." şeklinde konuştu.

GSB PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI!

GSB 1575 personel alımı başvuru kılavuzunda yayınlanmış olan bilgiye göre gençlik çalışanı, spor uzmanı, psikolog ve yurt yönetim personeli alımları yapılacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gençlik Çalışanı, Psikolog ve Spor Uzmanı alımı başvuru şartları şöyle;



Genel Şartlar:



1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilmiş olan şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 2020 senesi KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,

4) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

5) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

7) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından daha büyük olmamak,

8) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı dışında)

9) Görevini devamlı yapmaya engel olan bir hastalığı bulunmamak,

Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli başvuru şartları ise şu şekilde;



1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından daha büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı dışında)

8) Görevini devamlı yapmaya engel bir hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu şekilde sonuçlanmak.



