GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB 1200 yurt yönetim personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB personel alımı doğrultusunda 1200 personel alımını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından GSB personel alımı başvuru işlemleri 10-14 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. GSB personel alımı başvurusunda bulunan vatandaşlar sonuçların açıklanması için gözlerini GSB'ye çevirdi.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 yurt yönetim personeli başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. GSB personel alımı sonuçlarının ne zaman belli olacağı henüz bilinmiyor. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden duyurulacak ve sorgulanacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapacak.

