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GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı başvuru sonuçları ile binlerce personel alınacak!

05.10.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı sonuçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada bulunuldu. Bilindiği üzere, GSB başvuru sonuçlarına göre 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 300 Büro Personeli, KPSS P93 puanı esas alınarak 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 2981 Destek Personeli (Temizlik) alımı yapılacağı aktarılmıştı. Pek, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı?

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı başvuru sonuçları ile binlerce personel alınacak!

GSB personel alımı sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Bilindiği üzere, GSB personel alımı başvuruları 10 Eylül ve 15 Eylül tarihleri aralığında e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden alındı. GSB personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB personel alımı sonuçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde “2022 Yılı Sözleşmeli Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Temizlik) Alımı” başvuruları 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebileceklerdir.

İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 10-12 Ekim 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir."

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ

Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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