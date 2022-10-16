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GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı sonuçları sorgulama

16.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) bünyesine personel alımı gerçekleştiriliyor. GSB personel alımı için adaylar gözlerini e-Devlet'e çevirdi. Bilindiği üzere GSB bünyesinde yurtlarda görevlendirilmek üzere 1.200 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı sonuçları sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB bünyesinde 1.200 personelin görevlendirileceğini açıklamıştı. GSB personel alımı için belirtilen şartları taşıyan adaylar 10-14 Ekim tarihleri arasında başvurularını yaptı. Şimdi ise başvuru sonuçları merakla beklenmeye başladı. GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı sonuçları sorgulama

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 yurt yönetim personeli başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. GSB personel alımı sonuçlarının ne zaman belli olacağı henüz bilinmiyor. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden duyurulacak ve sorgulanacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapacak.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı sonuçları sorgulama

“BU HEYECANI BÜYÜTÜYORUZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları konuştu: “Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.”

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personel alımı gsb
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