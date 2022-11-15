GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç tarihi belli mi? Adaylar sözlü sınava çağırılacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli başvuruları 14 Ekim tarihinde bitti. GSB 1200 personel alımı sonuçlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar, sözlü mülakata katılım sağlayacak. Peki GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç tarihi belli mi? İşte ayrıntılar...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Personel alımı sonuçları açıklandığında sonuçlar, e-Devlet üzerinden sorgulanacak. e-Devlet adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK

GSB personel alımı başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sözlü sınavlara katılacak. Sözlü sınavlarda adaylara, görevin getirdiği mesleki alan bilgisi, ifade yeteneği, özgüveni ve genel kültür gibi alanlardan sorular yanıtlanacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan ancak katılım sağlamayan adaylar, sınav hakkını kaybedecek.

SÖZLÜ SINAVLAR NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK?

1)Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

