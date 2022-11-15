HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç tarihi belli mi? Adaylar sözlü sınava çağırılacak!

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç tarihi belli mi? Adaylar sözlü sınava çağırılacak!

15.11.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere GSB 1200 personel alımı başvuruları 10-14 Ekim tarihleri arasında alındı. Peki GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç tarihi belli mi? İşte ayrıntılar...

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç tarihi belli mi? Adaylar sözlü sınava çağırılacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli başvuruları 14 Ekim tarihinde bitti. GSB 1200 personel alımı sonuçlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar, sözlü mülakata katılım sağlayacak. Peki GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç tarihi belli mi? İşte ayrıntılar...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Personel alımı sonuçları açıklandığında sonuçlar, e-Devlet üzerinden sorgulanacak. e-Devlet adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılacak.

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç tarihi belli mi? Adaylar sözlü sınava çağırılacak!

ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK

GSB personel alımı başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sözlü sınavlara katılacak. Sözlü sınavlarda adaylara, görevin getirdiği mesleki alan bilgisi, ifade yeteneği, özgüveni ve genel kültür gibi alanlardan sorular yanıtlanacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan ancak katılım sağlamayan adaylar, sınav hakkını kaybedecek.

SÖZLÜ SINAVLAR NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK?

1)Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patlama sonrası kaldırılmıştı! Dikkat çeken açıklama: '2021'in Mart ayında...'Patlama sonrası kaldırılmıştı! Dikkat çeken açıklama: '2021'in Mart ayında...'
Saldırganın yanındaki kadınlar kim?Saldırganın yanındaki kadınlar kim?
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
personel alımı başvuru gsb

En Çok Okunan Haberler

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

İlginizi Çekebilir

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.