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GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonuçları ile binlerce personel alınacak

04.10.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı sonuçları için heyecan artıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları eylül ayında alındı. GSB başvuru sonuçlarına göre 020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 300 Büro Personeli, KPSS P93 puanı esas alınarak 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 2981 Destek Personeli (Temizlik) alımı yapılacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonuçları ile binlerce personel alınacak

GSB personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. GSB personel alımı başvuruları 10 Eylül ve 15 Eylül tarihleri aralığında e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden alındı. İşte GSB personel alımı başvuru sonuçlarında son durum
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.
Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ
Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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