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GSF öğrencilerinden alkışlı, pankartlı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 21:40 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Konservatuvar öğrencileri, Narlıdere ilçesi kampüsünün depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp, geçici süreyle Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararına tepki gösterdi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Konservatuvar öğrencileri, Narlıdere ilçesi kampüsünün depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp, geçici süreyle Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararına tepki gösterdi. Fakülte binasının girişine, 'Mesele bina değil eğitim' pankartı asan ve kararı alkışlarla protesto eden öğrenciler, yaptıkları basın açıklamasında taşınacakları yerleşkenin güzel sanatlar eğitimine uygun olmadığını yeterli alt yapının bulunmadığını söyledi.

Yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verilen ve 150 kişilik akademik ve idari personeli bulunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ve DEÜ Konservatuvarı'nın Narlıdere'deki kampüsünün, Mühendislik Fakültesi görevlilerinin yaptığı kontrolde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kampüsün boşaltılması ve fakülte öğrencilerinin geçici süreyle Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararı alındı. Karara öğrenciler tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak daha önce Dekan Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna ile bir araya gelen ve kaygılarını dile getiren öğrenciler, son olarak da mezuniyet töreninde, konuşması sırasında arkalarını dönerek kendisini protesto etti.

GSF ve Konservatuvar öğrencisi yaklaşık 80 kişilik grup, bugün de Narlıdere'deki kampüste bir araya gelerek, süreçle ilgili basın açıklaması yaptı. Kampüsteki binaların depreme dayanaksız olduğunun saptandığı raporun kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten öğrenciler adına okunan basın açıklamasında, "Güzel sanatlar eğitiminin yüzde 70-80'ini oluşturan 'uygulama' ayağının fiziksel koşullarının karşılanmadığı bir yere gitmeyi reddediyoruz. Bizler, deprem riski olan bir yerde tabii ki kalmak istemiyoruz. Ancak bu süreç içinde rektörlük binası yerine, eğitimlerin hiçbir şekilde aksamaması için tüm bölümlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yer tahsis edilmesini istiyoruz. Maalesef, fakülte mensuplarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin yok sayıldığı, anti demokratik bir süreçle karşı karşıyayız" denildi.

Fakülte girişine, 'Mesele bina değil eğitim' pankartı asan öğrenciler, kararı alkışlarla protesto ettikten sonra olaysız dağıldı.

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