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GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4’ü adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul’dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 4’ü yakalandı.

GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4’ü adliyeye sevk edildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul’dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 4’ü yakalandı. 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, 3 Temmuz günü sabaha karşı 04.00 sularında daha önceden yaptıkları keşifle güvenlik kamerası ve alarm sistemi bulunmadığını tespit ettikleri GSM bayiinin camını kırarak 1 dakikada yaklaşık 30 bin TL’lik cep telefonu ve laptop çalarak kayıplara karışan 7 şüpheliden B.Y., (27), E.E., (22) E.C.P. (24), F.K., (20) isimli 4 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul’un Bağcılar ve İkitelli ilçelerinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

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