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GSM operatörlerinin sözleşme oyunu bozuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:53 | Son Güncelleme

GSM operatörlerinin taahhüt süresi dolduktan sonra başka bir alternatif yokmuş gibi yüksek bedellerle aboneliklerini yenileme oyunu bozuldu.

GSM operatörlerinin sözleşme oyunu bozuldu

GSM operatörlerinin taahhüt süresi dolduktan sonra başka bir alternatif yokmuş gibi yüksek bedellerle aboneliklerini yenileme oyunu bozuldu. Artık tüketicilerin sözleşmesi bittikten sonra aynı fiyat tarifesi üzerinden paket yenileme işlemi yapılacak. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, aboneliği biten tüketicilerin diğer GSM şirketlerinden fiyat alarak karar vermesi gerektiğini söyledi.
GSM operatörlerinin abonelik süresinin bitiminin ardından ekstra ücret isteyerek abonelik süresini uzatma oyunuyla ilgili Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz açıklama yaptı. Kendi yaşadığı olay üzerinden, artık abonelik süresinin bitiminin ardından aynı ücretle paket yenileme işlemi yapılabileceğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Taahhütlü aboneliklerde, taahhür süresi bitmeden bir fatura dönemi öncesi tüketicinin bilgilendirilmesi zorunludur. Bu durumu abonelerine bildirmeyen ve abonelik süresinde 29-35 liraya hizmet almış tüketiciye süre bitiminde 69 lira ve üstü gibi yüksek bedeller ödetilmeye zorlanmaktadır. Yeni abonelik sürecinde tüketicinin son derece dikkatli olması gerektiği gerekmektedir" dedi.
"Başka alternatif yokmuş gibi abonelik yenilemeye çalışılmakta"
Aboneliği biten tüketicilerin yapması gerekenler hakkında da açıklama yapan Yılmaz, "Abonelik süresi dolan tüketicilere sanki başka bir alternatif yokmuş gibi yüksek bedellerle abonelikleri yenilenmeye çalışılmaktadır. Tüketici aynı GSM operatöründen hizmet almak zorunda değildir. Bu durumda sözleşmesini yenilemeyerek diğer operatörlerden fiyat aldıktan sonra kararını vermektedir. Tüketici kendisine önerilen yüksek bedelli abonelik sözleşmelerini imzalamadan önce, yasal haklarını bilmeli, piyasa araştırması yaptıktan sonra kararını vermelidir." diye konuştu.
Kendi aboneliği bittiğinde aynı fiyattan devam edebilmesi için kısa süreliğine faturalı hattan kontörlü hatta geçmesi gerektiği söylenmesi üzerine itiraz eden Yılmaz, 1 ay sonra aynı durumun eşinin başına geldiğinde düzeltildiğini fark etti. Artık abonelik süreleri bittiğinde, tüketiciler aynı fiyat tarifesiyle paket kullanımına devam edebilecek.

GSM operatörlerinin sözleşme oyunu bozuldu

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