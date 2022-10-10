GSM sinyal güçlendirici nedir, nasıl yapılır? GSM sinyal güçlendirici işe yarıyor mu?

Bu noktada GSM operatörlerine çok iş düşüyor. Çünkü kullanıcılarını memnun edebilmek için iletişimin ve teknolojinin hızına yetişmeleri gerekiyor. Yeterli olmayan baz istasyonları, güçlü olmayan sinyaller iletişimi kolaylaştırmak yerine yavaşlatabiliyor. Bu sorunların akabinde GSM sinyal güçlendiricilere duyulan gereksinim ortaya çıkıyor.

GSM sinyal güçlendirici nedir?

Mobil telefonların aldıkları sinyaller çevresel faktörlere göre değişkenlik gösterir. Çevrede bulunan binalar, ağaçlar ya da başka cihazlar mobil telefon sinyallerini engelleyebilir. Bu gibi durumlarda mobil cihazın sinyal alımının yükselmesi için yapılabilecek birtakım şeyler var.

Sinyal güçlendiriciler de cihazın sinyal alımının yükselmesi amacıyla devreye girer. Kaliteli iletişim ve daha uzun ömürlü cihazlar için sinyal güçlendiricilere ihtiyaç vardır. GSM sinyal güçlendiriciler sayesinde tüm sinyal engelleyici çevresel faktörlerin etkisi en aza iner. Denizin ortasında, çok fazla bina ve ağacın olduğu yerlerde dahi sinyal alımı sağlanır.

GSM sinyal yükselticiler dış anten, iç anten ve yükselticilerden oluşur. Bu üç öge sayesinde sinyal alımını yükselten bir sistem ortaya çıkar. Bu sistem, zayıflatıcı olarak anılan tüm çevresel etkenleri olabilecek en az seviyeye indirir. Sinyalleri baz istasyonundan direkt alarak size ulaşmalarını sağlar.

GSM hatlı telefon kullanan kişilerin sayısı çoğaldıkça sinyal güçlendiricilere olan talep de artıyor. Bu cihazları üreten, operatörlere ve kullanıcılara hizmet veren firmaların sayısında da bu sebeple gün geçtikçe artış görülüyor.

GSM sinyal güçlendirici işe yarıyor mu?

Mobil telefonlarda kullanılan sinyal yükselticilerinin asıl amacı arabalardaki, ofislerdeki veya evlerdeki sinyalleri yükseltmektir. Yükseltici işlevi olan amplifikatörü olan sistemdeki azami sinyal kazanımı, güçlendirici kullanılan cihazın kalitesi ile doğru orantılıdır.

GSM sinyal güçlendirici nasıl yapılır?

Cep telefonu sinyalinin güçlendirilmesi cihazların kullanım ömrünü de arttırır. Güçlendirici ile cep telefonunun sinyal alımı dış anten ile sabitlenir. Hücresel tekrarlayıcı devreye girer ve alınan sinyali güçlendirir. Son olarak ise iç anten aracılığı ile yeniden yayınlanır. Bunun sonucunda telefonun sinyal alımı güçlenmiş olur.

Mobil telefonların sinyallerini güçlendirmek için yapılabilecek başka işlemler de var. Telefonun uçak modunu etkinleştirip kapatmak bu işlemlerden biri. Buna ek olarak operatör ayarlarını kontrol etmek, ağ ayarlarını sıfırlamak, telefonu kapatıp açmak, SIM kartı çıkartıp yeniden takmak da sinyal güçlendirmeye yardımcı diğer işlemler arasında bulunuyor.



