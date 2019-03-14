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GSM şirketleri bilgi vermeden zam yapamaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

GSM firmalarının târife ücretlerindeki değişiklikleri abonelere SMS ile duyurması gerektiğini açıklayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), açıklamanın zamdan mâkul bir süre önceden yapılması gerektiğini bildirdi.BTK, bir vatandaşın, “İmzaladığım abonelik sözleşmesindeki târife ücreti işletmeci tarafından yükseltilebilir mi?” yönündeki soruyu cevaplandırdı.

GSM firmalarının târife ücretlerindeki değişiklikleri abonelere SMS ile duyurması gerektiğini açıklayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), açıklamanın zamdan mâkul bir süre önceden yapılması gerektiğini bildirdi.
BTK, bir vatandaşın, “İmzaladığım abonelik sözleşmesindeki târife ücreti işletmeci tarafından yükseltilebilir mi?” yönündeki soruyu cevaplandırdı. Açıklamada, "Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi kapsamında işletmecilerin târife değişikliklerini yürürlüğe girmeden mâkul bir süre öncesinde abonelere kısa mesaj (SMS), arama veya posta ile duyurmaları koşuluyla tarifelerini değiştirebilme hakları bulunmaktadır" denildi.
BTK, taahhütlü târife aboneliğinnin sonlandırılma yollarını da açıkladı. Açıklamada, "Taahhütlü sözleşmenizden caymanız hâlinde İşletmeciler taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamını karşılaştırarak, abone lehine olan bedeli cezaî şart veya cayma bedeli olarak talep edebilmektedirler.Diğer bir deyişle İşletmeciler, taahhütten caydığınız andaki sağlanan tüm indirimler ile taahhüdünüzü devam ettirmeniz durumunda ödeyeceğiniz ücretleri karşılaştırarak, daha düşük olan tutarı talep edebilmektedirler. Taahhütlü sözleşme, karşılıklı edim içeren borç sözleşmesi hükmünde olup, sözleşme süresince iki tarafın da (abone ve işletmeci) sözleşme şartlarına uyması beklenir. Elektronik haberleşme sektöründe taahhütlü sözleşmelerde abone tarafından borcun hiç veya gereği gibi îfâ edilmemesi hâlinde, abonenin işletmeciye karşı yerine getirmeyi yüklendiği edime cezaî şart ya da cayma bedeli denilmektedir. Bu sebeple taahhüt süresi içerisinde aboneliğinizi sonlandırmak istemeniz, tarifenizi değiştirmek istemeniz, işletmeci değiştirmek istemeniz durumunda imza olunan taahhütname hükümleri çerçevesinde cezaî şart ya da cayma bedeli talep edilmesi söz konusu olabilecektir" ifadeleri yer aldı.

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