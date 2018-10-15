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GSM şirketlerinden "enflasyonla mücadeleye" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 08:48 | Son Güncelleme

Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulayacak, Vodafone Türkiye de bazı tarifelerde yıl sonuna kadar yüzde 10 indirime gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde "Türkiye kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Vodafone Türkiye ve Türk Telekom da yapacakları indirimlerle destek verecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulayacak.

Vodafone Türkiye de belirlediği bazı tarifelerde yüzde 10 indirim yapacak. Uygulama gelecek hafta itibarıyla başlayacak. Yeni abonelerin yararlanabileceği indirim kampanyası, yıl sonuna kadar sürecek.

Turkcell de abonelerinin internet kotalarını 2'ye katlama kararı almıştı. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında "Turkcell"liler aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanabilecek. Ayrıca dijital uygulamalar BiP, TV+, Dergilik, Fizy ve Lifebox'ta geçerli gigabaytların 2 katına çıkarılması kararı alındı.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyonla mücadele Operatörler Turkcell Türk Telekom Türkiye Kazanacak vodafone

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