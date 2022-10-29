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GSO’da görev dağılımı yapıldı

29.10.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonrası Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi başkanlığında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, GSO, GSO-Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) iştiraklerinin yönetim kurulları görev dağılımı gerçekleştirdi.

GSO’da görev dağılımı yapıldı

Seçim sonrası Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi başkanlığında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, GSO, GSO-Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) iştiraklerinin yönetim kurulları görev dağılımı gerçekleştirdi.

15 Ekim 2022 Cumartesi günü Oda Organ seçimleriyle başlayan süreci, 20 Ekim 2022 Perşembe günü yapılan Meclis Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri seçimi takip etti. GSO’da seçim süreci, yönetim kurulu görev dağılımının da tamamlanmasıyla sona erdi.

Adnan Ünverdi başkanlığındaki Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcıları Emine Ferhan Sağım, Melike Yüksel, Başar Küçükparmak Sayman Üye Mustafa Özgüler, Hakan Aslansoy, Cengiz Konukoğlu, Kenan Durur, Ali Can Koçak, İbrahim Kara ve Bora Tezel yer aldı. GASBEM Yönetim Kurulu: Melike Yüksel, Bora Tezel, Yunus Kara, Hüsamettin Selçuk, Hakan Yusufoğlu, Selami Yetkinşekerci, Erman Erturhan isimlerinden oluştu. GSO-MEM Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Alican Koçak, Hakan Çakıcı, Fatih Sağlamcı, Turgay Eren, Salih Eruslu, Barış Özpolat, Gözde Karaata. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni seçilen yönetim kurulu üyeleriyle birlikte omuz omuza vererek, Gaziantep ve ülkemizi her alanda daha da yukarı taşımak için çalışacaklarını söyledi.

“Genç bir yönetimle, yenilikçi bir anlayışla; sanayi, üretim ve ihracatta yeni projelere birlikte imza atacağız” diyen Ünverdi: “Yeşil dönüşümü birlikte başaracak, dijitalleşme ve yüksek teknoloji ile üretimlerimizdeki katma değeri artıracak, nesiller arası geçişi sağlayarak firmalarımızın kurumsallaşma faaliyetlerine ağırlık verecek, Odamız ve iştiraklerimizdeki hizmetleri en üst standartlarda sürdürerek üyelerimize en kaliteli hizmeti verecek, dünya odaları ile yürüteceğimiz iş birlikleri ile entegrasyonu sağlayacak bir dönem geçirecek, iş dünyamızın beklentilerine çözüm odaklı çalışmalar yürüteceğiz.

Cumhuriyetimizin 99. yılını gururla kutladığımız ve 100. yıl heyecanını yaşadığımız bugünlerde ülkemiz hedefleri doğrultusunda elimizden geleni yapacak, bu coşkuyla aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Bu vesileyle Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu başta olmak üzere, tüm geçmiş yönetim ve meclis üyelerimize, bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. GSO, GSO-MEM ve GASBEM yönetim kurullarımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantının ardından yönetim kurulu üyeleri ile GSO ve iştiraklerinde görev yapan personellerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı gerçekleştirildi. Program aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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