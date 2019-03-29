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GSS borçluları sağlık hizmetinden faydalanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

Prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Bağ-Kur ile Genel Sağlık Sigortalılar, 31 Aralık 2019'a kadar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek

Prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Bağ-Kur ile Genel Sağlık Sigortalılar, 31 Aralık 2019'a kadar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Kararı'yla 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara geçici madde eklendi.

Söz konusu düzenlemeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan isteğe bağlı sigortalılar ile (g) bendinde yer alan başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan genel sağlık sigortalılar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinde 31 Aralık 2019'a kadar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı'yla getirilen "Geçici 73'üncü Madde" şöyle:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup 67'nci madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 5510 sayılı Kanun'daki usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada, 31 Aralık 2019'a kadar 4736 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir."

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BAĞKUR genel sağlık sigortası prim borçluları

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