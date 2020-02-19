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GTA 4, 12 yıl aradan sonra tekrar satışa çıkıyor! Peki neden?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.02.2020 15:46 | Son Güncelleme

Rockstar Games'in sevilen oyunu GTA 4 Steam'e geri dönüyor. Yaklaşık 1 ay önce Steam'den kaldırılan Grand Theft Auto 4 (GTA IV), tekrar satışa çıkacak. Fakat Steam'de yeniden satışa çıkacak GTA 4'te maalesef üzücü bir eksiklik olacak.

GTA 4, 12 yıl aradan sonra tekrar satışa çıkıyor! Peki neden?

Steam ve Rockstar Games, bundan yaklaşık olarak 1 ay önce GTA 4'ü satıştan kaldırmıştı. İkilinin neden böyle bir karar verdiği hala anlaşılamamıştı. Gelen tepkiler üzerine GTA 4'ün yapımcısı Rockstar Games bir açıklamayla GTA 4 için ürün anahtarı üretilemediği için GTA 4'ü satıştan kaldırdığını duyurmuştu. Efsanevi Grand Theft Auto serisinin tüm oyunlarını Steam'de satışta olmasına rağmen, açıklamanın ardından geçen 1 ay sonrası GTA 4 Steam üzerinde satışta değil. Gün geçtikçe daha da meraklandıran bu durum hakkında sonunda bir açıklama yapıldı.

GTA 4: COMPLETE EDİTİON GELİYOR

Rockstar Games, GTA 4'ün Grand Theft Auto 4: Complete Edition adıyla eniden Steam üzerinden satışa sunulacağını açıkladı. Rockstar Games'in paylaştığı bilgilere göre GTA 4: Complete Edition, 19 Mart'tan itibaren yeniden satışta olacak. Oyun, yaşanan sıkıntıları unutturma hediyesi olarak mıdır bilinmez ama Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City ek paketini de içerecek. GTA 4 tutkunlarının mevcut oyun kayıtları da, oyunun Steam'de tekrar boy göstermesinin ardından geri gelecek. Yani GTA 4 tutkunları saatlerce emek harcayıp yaptığı GTA 4 görevlerine kaldıklarını yerden devam edebilecek. Hep Gta 4: Complete Edition'ın pozitif yanlarından bahsettik ancak oyunun ciddi eksiklikleri de yok değil.

GTA 4 GAMES FOR WİNDOWS LİVE DESTEĞİNE SAHİP OLMAYACAK

GTA 6 için çalışmalara başlayan Rockstar Games'ın açıklamasına bakılırsa, GTA 4'ün yeni sürümü GTA 4: Complete Edition Games for Windows Live desteğine sahip değil. Bu yüzden oyunun Steam üzerinden satışa çıkmasıyla birlikte GTA 4, online olarak oynanamayacak. GTA 4 tutkunları, oyunu oynayabilmek için çevrimdışı modu kullanmak zorundalar. Ancak burada Rockstar Games'in hayati bir tercih yaptığı olduğu fark edildi.

GTA IV

ROCKSTAR GAMES GTA 4'ÜN 'HAYATINI' KURTARDI

Ünlü oyun yapımcısı GTA 4'ün Steam'den kaldırılmasının nedenini ürün aktifleştirme anahtarının üretilememesi olarak açıklamıştı. Ürün aktifleştirme anahtarı, bizzat Games for Windows Live tarafından yapılıyordu. Burada Rockstar Games önemli bir tercih yaptı ve oyunun çevrimiçi oynanmasından feragat ederek Games for Windows Live ile olan ilişkisini kesti. Böylece, çevrimdışı da olsa GTA 4'ü tekrar oyunseverler ile buluşturdu.

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