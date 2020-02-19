GTA 4, 12 yıl aradan sonra tekrar satışa çıkıyor! Peki neden?

Steam ve Rockstar Games, bundan yaklaşık olarak 1 ay önce GTA 4'ü satıştan kaldırmıştı. İkilinin neden böyle bir karar verdiği hala anlaşılamamıştı. Gelen tepkiler üzerine GTA 4'ün yapımcısı Rockstar Games bir açıklamayla GTA 4 için ürün anahtarı üretilemediği için GTA 4'ü satıştan kaldırdığını duyurmuştu. Efsanevi Grand Theft Auto serisinin tüm oyunlarını Steam'de satışta olmasına rağmen, açıklamanın ardından geçen 1 ay sonrası GTA 4 Steam üzerinde satışta değil. Gün geçtikçe daha da meraklandıran bu durum hakkında sonunda bir açıklama yapıldı.

GTA 4: COMPLETE EDİTİON GELİYOR

Rockstar Games, GTA 4'ün Grand Theft Auto 4: Complete Edition adıyla eniden Steam üzerinden satışa sunulacağını açıkladı. Rockstar Games'in paylaştığı bilgilere göre GTA 4: Complete Edition, 19 Mart'tan itibaren yeniden satışta olacak. Oyun, yaşanan sıkıntıları unutturma hediyesi olarak mıdır bilinmez ama Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City ek paketini de içerecek. GTA 4 tutkunlarının mevcut oyun kayıtları da, oyunun Steam'de tekrar boy göstermesinin ardından geri gelecek. Yani GTA 4 tutkunları saatlerce emek harcayıp yaptığı GTA 4 görevlerine kaldıklarını yerden devam edebilecek. Hep Gta 4: Complete Edition'ın pozitif yanlarından bahsettik ancak oyunun ciddi eksiklikleri de yok değil.