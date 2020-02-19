GTA 4, 8 yıl aradan sonra tekrar satışa çıkıyor! Peki neden?

Steam ve Rockstar Games, bundan yaklaşık olarak 1 ay önce GTA 4'ü satıştan kaldırmıştı. İkilinin neden böyle bir karar verdiği hala anlaşılamamıştı. Gelen tepkiler üzerine GTA 4'ün yapımcısı Rockstar Games bir açıklamayla GTA 4 için ürün anahtarı üretilemediği için GTA 4'ü satıştan kaldırdığını duyurmuştu. Efsanevi Grand Theft Auto serisinin tüm oyunlarını Steam'de satışta olmasına rağmen, açıklamanın ardından geçen 1 ay sonrası GTA 4 Steam üzerinde satışta değil. Gün geçtikçe daha da meraklandıran bu durum hakkında sonunda bir açıklama yapıldı.
Rockstar Games, GTA 4'ün Grand Theft Auto 4: Complete Edition adıyla eniden Steam üzerinden satışa sunulacağını açıkladı. Rockstar Games'in paylaştığı bilgilere göre GTA 4: Complete Edition, 19 Mart'tan itibaren yeniden satışta olacak. Oyun, yaşanan sıkıntıları unutturma hediyesi olarak mıdır bilinmez ama Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City ek paketini de içerecek. GTA 4 tutkunlarının mevcut oyun kayıtları da, oyunun Steam'de tekrar boy göstermesinin ardından geri gelecek. Yani GTA 4 tutkunları saatlerce emek harcayıp yaptığı GTA 4 görevlerine kaldıklarını yerden devam edebilecek. Hep Gta 4: Complete Edition'ın pozitif yanlarından bahsettik ancak oyunun ciddi eksiklikleri de yok değil.
GTA 6 için çalışmalara başlayan Rockstar Games'ın açıklamasına bakılırsa, GTA 4'ün yeni sürümü GTA 4: Complete Edition Games for Windows Live desteğine sahip değil. Bu yüzden oyunun Steam üzerinden satışa çıkmasıyla birlikte GTA 4, online olarak oynanamayacak. GTA 4 tutkunları, oyunu oynayabilmek için çevrimdışı modu kullanmak zorundalar. Ancak burada Rockstar Games'in hayati bir tercih yaptığı olduğu fark edildi.
Ünlü oyun yapımcısı GTA 4'ün Steam'den kaldırılmasının nedenini ürün aktifleştirme anahtarının üretilememesi olarak açıklamıştı. Ürün aktifleştirme anahtarı, bizzat Games for Windows Live tarafından yapılıyordu. Burada Rockstar Games önemli bir tercih yaptı ve oyunun çevrimiçi oynanmasından feragat ederek Games for Windows Live ile olan ilişkisini kesti. Böylece, çevrimdışı da olsa GTA 4'ü tekrar oyunseverler ile buluşturdu.
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