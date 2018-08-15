GTA 5 başarısına başarı katmaya devam ediyor!

Video oyun satış listelerinin lideri konumunda bulunan GTA 5, bu hafta tekrar birinci sıraya oturdu.
Rockstar Games'in belki de en gurur duyduğu yapımlarından biri olan GTA 5, Temmuz ayında PlayStation 4 platformunda en çok satan oyun olmayı başardı. Amerika ve Avrupa bölgelerinin ikisinde de birinci olan yapımın ardından eminiz Rockstar'ın yüzünü gülümsetmiştir.
GTA 5 dışında dikkatimizi çeken başka bir yapım daha var, No Man's Sky. Next güncellemesiyle birlikte oyunu olması gerektiği raya sokan Hello Games, olumlu yorumlar almaya başladı. Listenin diğer kalanı ise şu şekilde;
Haftanın en çok satan oyunu yine GTA 5!
Kuzey Amerika;
1 Grand Theft Auto V
2 Rocket League
3 No Man’s Sky
4 FIFA 18
5 Destiny 2
6 Darksiders Warmastered Edition
7 Minecraft: PlayStation 4 Edition
8 Fallout 4
9 Need for Speed
10 Horizon Zero Dawn: Complete Edition
Avrupa;
1 Grand Theft Auto V
2 FIFA 18
3 Rocket League
4 No Man’s Sky
5 The Crew 2
6 F1 2017
7 Gran Turismo Sport
8 Gang Beasts
9 Pro Evolution Soccer 2018
10 Minecraft: PlayStation 4 Edition
Bakalım GTA 5, gelecek haftada aynı şekilde konumunu korumayı başarabilecek mi?
Kaynak: Teknolojioku
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