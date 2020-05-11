GTA 5 hayranları yine rahat durmadı: GTA 5 Mobile duyuruldu!

GTA 5 efsanesinin birçok oyuncunun kalbinde büyük bir yeri var. Çıkışının üzerinden yıllar geçen oyun, hayranlarının gözünde hiç eskimedi. Hayranların böylesine aşık, böylesine sevdalı olduğu GTA 5, maalesef ki mobil tarafta yer almadı. Fakat bu durum hayranları durdurmadı. Yapılan çalışmalar sonucu GTA 5 Mobile duyuruldu.

GTA 5 EFSANESİ MOBİLE TAŞINDI

GTA 5 Mobile, The Games Paradise adlı bir YouTube kanalı tarafından paylaşıldı. GTA 5 Mobile, tamamen hayran yapımı bir oyun olarak karşımıza çıkmakta. PC veya konsolda oynanabilen Grand Theft Auto V oyununun dinamiklerini olduğu gibi mobile aktaran oyun, grafikleriyle de oldukça iyi gözüküyor. Hepsinden iyisi ise oyunu indirmek için yapılması gereken çok bir şey olmaması.

GTA 5 MOBİLE İOS'A GELECEK Mİ?

GTA 5 Mobile'ı indirmek için öncelikle bir Android cihazınızın olması şart. Zira, oyun sadece APK uzantılı bir dosya ile oluşturulmuş.iOS tarafına ise oyunun gelmesi beklenmiyor. Zira hayran yapımı bir oyunun resmi mağazalara gelmesi pek mümkün değil. Oyun çeşitli APK oyun dosyası paylaşan sitelerde yayınlanmış durumda. Ancak güvenlik sorunlarından dolayı APK dosyalarına güvenmemenizi tavsiye ederiz.

