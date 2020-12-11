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GTA 5'i geçti: Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı açıklandı!

11.12.2020 11:00 | Son Güncelleme:
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GTA 5'i geçti: Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı açıklandı!

Cyberpunk 2077 ön sipariş sayısı açıklandı. CD Projekt RED tarafından açıklanan Cyberpunk 2077 ön sipariş sayısına göre yeni nesil RPG oyunu Rockstar Games'in ünlü oyunu GTA 5'i geride bıraktı.

Cyberpunk 2077 oynamak için uzun zamandır süren bekleyiş, artık sona erdi. Cyberpunk 2077 bir ertelemenin daha azizliğine uğramadan çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun herkes tarafından erişilebilir hale gelmesi ile rekor dahi kırıldı. Steam'de tek oyunculu anlık oyuncu sayısı Cyberpunk 2077'ye geçti. 1 milyonu aşkın oyuncu aynı anda oyunu oynamaya başladı. Ön sipariş tarafında ise işlerin CD Projekt RED adına daha da iyi olduğu anlaşıldı.

CYBERPUNK 2077 GTA 5'İ GERİDE BIRAKTI

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 için yeni bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda Cyberpunk 2077'nin ön sipariş sayısı açıklandı. Buna göre oyun daha çıkmadan 8 milyon kişi tarafından satın alındı. Bu rakamı daha iyi anlamak adına, sık sık karşı karşıya getirilen diğer bir oyunu ele alalım. Yani GTA 5'i (Grand Theft Auto V).

GTA 5 7 milyondan biraz fazla ön sipariş sayısına sahipti. Bu rakam, Cyberpunk 2077 tarafında 8 milyon seviyesinde. Diğer bir deyiş ile Cyberpunk 2077 en azından ön sipariş miktarı ile GTA 5'i geride bırakmayı başarmış durumda.

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