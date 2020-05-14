GTA 5 sistem gereksinimleri nedir? GTA V ücretsiz olacak!

Tüm zamanların en popüler oyun serilerinden biri olan GTA’nın son oyunu GTA V ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Epic Games Store’un önümüzdeki hafta ücretsiz dağıtacağı oyunlardan birinin GTA V olabileceği iddia edildi. Bu durumda Türkiye’de daha önce oynamamışsa GTA 5’i pek çok kişi deneyecektir. Peki GTA 5 sistem gereksinimleri nedir?

GTA 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Pek çok oyunda olduğu gibi sisteminiz GTA 5’i kaldırır mı merak ediyorsanız öncelikle minimum sistem gereksinimlerine bakmanız gerekmektedir. Minimum seçeneği oyunu en düşük grafik ayarlarında oynanabilmek için ihtiyaç duyulan sistemdir. Önerilen sistem gereksinimleri ise oyunun en iyi grafik / performans ayarlarında oynamak içindir.

GTA 5 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB

Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu

Sabit Disk Alanı: 80 GB

GTA 5 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ