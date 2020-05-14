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GTA 5 sistem gereksinimleri nedir? GTA V ücretsiz olacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 17:15 | Son Güncelleme

Epic Games’in yayımlanan ama silinen bir reklamına göre GTA Epic Games Store’da ücretsiz olarak verilebilir. Peki GTA 5’in sistem gereksinimleri nedir? GTA V ücretsiz olursa denemek isteyen çok olacaktır. Peki sisteminiz oyunu çalıştırabilir mi?

GTA 5 sistem gereksinimleri nedir? GTA V ücretsiz olacak!

Tüm zamanların en popüler oyun serilerinden biri olan GTA’nın son oyunu GTA V ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Epic Games Store’un önümüzdeki hafta ücretsiz dağıtacağı oyunlardan birinin GTA V olabileceği iddia edildi. Bu durumda Türkiye’de daha önce oynamamışsa GTA 5’i pek çok kişi deneyecektir. Peki GTA 5 sistem gereksinimleri nedir?

GTA 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Pek çok oyunda olduğu gibi sisteminiz GTA 5’i kaldırır mı merak ediyorsanız öncelikle minimum sistem gereksinimlerine bakmanız gerekmektedir. Minimum seçeneği oyunu en düşük grafik ayarlarında oynanabilmek için ihtiyaç duyulan sistemdir. Önerilen sistem gereksinimleri ise oyunun en iyi grafik / performans ayarlarında oynamak içindir.

GTA 5 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2
  • İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz
  • Bellek: 4 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB
  • Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu
  • Sabit Disk Alanı: 80 GB
Epic Games Store Twitter'dan çıtlattı: GTA 5 ücretsiz oluyor!Epic Games Store Twitter'dan çıtlattı: GTA 5 ücretsiz oluyor!

GTA 5 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
  • İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)
  • Bellek: 8 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
  • Ses kartı: %100 DirectX 10 uyumlu
  • Sabit Disk Alanı: 80 GB
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