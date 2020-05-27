GTA 6'nın çıkış tarihi için büyük ipucu!

GTA 6 çıkış tarihini herkes gibi bizler de merak ediyoruz. Ancak bu konuda Rockstar Games'in ağzından bir laf, bir ipucu alabilmek ne yazık ki mümkün değil. GTA 6'nın kapalı kapılar ardında hazırlandığına dair birçok emareye rastlasak da bunlar henüz bir kesinlik kazanmadı. Fakat Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'in finansal performansını gösteren bir rapor, GTA'nın çıkış tarihine dair belki de gelmiş geçmiş en büyük ipucunu bizlere verdi.
Take-Two Interactive, her yıl finansal performansını gösteren 10-K adında yıllık bir rapor hazırlıyor. Bu raporda şirketin önümüzdeki beş yıl içinde pazarlamaya harcayacağı bütçe de yer alıyor. İşte GTA 6'nın çıkış tarihi de bu bütçeye dayanıyor. Zira, 10-K raporunda yer alan 2023- 2024 mali yılında, öngörülen pazarlama harcamaları bir anda 89 milyon dolara fırlıyor. Bu rakam, bir önceki yıl ve bir sonraki yıl için planlanan pazarlama bütçesinin iki katı. İçinde bulunduğumuz 2021'in ise tam 9 katı demek. Analist Jeff Cohen'e göre bu ani artış bize GTA 6'nın çıkış tarihini gösteren en büyük işaret.
Jeff Cohen, ani artışların GTA 6 nedeniyle olabileceğini söylüyor. Yani 10-K raporundan yola çıkarsak, 2023 Nisan ayında GTA 6 ile tanışma ihtimalimiz oldukça yüksek. 'Olmaz öyle şey' diyorsanız, hatırlatalım. Red Dead Redemption 2'nin yayınlanma tarihinin 10-K raporlarındaki ani dalgalanmalar ile ortaya çıkartıldı. Yani Cohen haklı olabilir.
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