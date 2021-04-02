GTA 6'nın çıkış tarihine yönelik yeni teori!

GTA 6 ne zaman çıkacak?... Bu soruya resmi bir cevap almak isteyen milyonlarca oyuncu var. Ancak Rockstar Games, henüz GTA için bir duyuru yapmış değil. Oyuncular uzun bir süredir firmadan açıklama beklese de firma bu konuda tabiri caizse ser verip sır vermiyor. Birçok oyuncunun inancı da GTA 6'nın kapalı kapılar ardında geliştirildiğinden yana. Fakat yeni bir GTA çıkış tarihi söylentisi, oyuncuların inancını daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

GTA 6 İÇİN ÇALIŞMALAR ÇOKTAN BAŞLAMIŞ

Bir 4chan gönderisi, GTA 6'nın çıkış tarihine yönelik yeni bir teoriyi ortaya çıkardı. Gönderide, Rockstar çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi, GTA 6'nın yakında duyurulacağını iddia etti. Ayrıca, Rockstar'ın önceki iddialara nazaran GTA 6'nın üzerinde daha uzun süredir çalıştığı da söz konusu iddiaya yansıdı. Zira gönderide GTA 6 için çalışmalarının on yıl kadar önce başladığı ve Red Dead Redemption 2'ye rağmen GTA 6'nın geliştirildiği ifadesi yer alıyor.

GTA 6 DUYURUYA HAZIR

4chan gönderisi, Rockstar'ın GTA 6'yı ne zaman açıklayabileceği konusunda kesin bir tarih sunmadı. Ancak kişi, oyunun detaylarının bittiğini ve duyuru için hazır olduğunu iddia ediyor. Bu iddialar, onları destekleyecek somut kanıtlar içermiyor. Fakat resmi bir açıklama olmamasına rağmen söz konusu teori, oyuncular heyecanlanmış durumda. Sizce GTA 6 ne zaman duyurulacak?

