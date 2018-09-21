GTA Online’dan sonra Red Dead Online geliyor!

Uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan Red Dead Redemption bir aksilik olmazsa 26 Ekim’de raflardaki yerini almış olacak. İlk etapta PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan oyunun PC için gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Oyunun geliştiricisi konumunda bulunan Rockstar Games, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Red Dead Redemption’in online modunun Red Dead Online olarak kullanıma sunulacağı belirtildi. Aynı GTA 5’te olduğu gibi, oyunun orijinal kopyasını satın alanlar Red Dead Online’ı ücretsiz olarak oynayabilecekler.

RedDead Online’da klasik multiplayer deneyiminin yanı sıra rekabetçi co-op modları da yer alacak. Ayrıca GTA Online’da olduğu gibi Red Dead Online’da da arkadaşlarınızla açık dünyada keşifler yapabileceksiniz.

Rockstar Games online modu geliştirmek amacıyla sürekli olarak güncellemeler yayınlanacağını açıkladı. Buna ek olarak özel günlerde çeşitli etkinlikler düzenlenerek oyun için organizasyonlar devreye sokulacak.

RedDead Online betası Kasım 2018’de başlayacak. Oyunun betasına ilk etapta oyunu satın alanlar katılacak. Sonrasında tam sürüme geçtiğinde, RedDead Online’ın bağımsız olarak da satılması bekleniyor. Elbette bu konuda henüz Rockstar Games cephesinden net bir açıklama gelmişi değil.

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