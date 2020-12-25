GTA Vice City hileleri henüz ölmedi! İşte suda bile araba sürdüren GTA Vice City hileleri

GTA Vice City'yi oynadığınız ilk ana gidin. O heyecanı, o tutkuyu tekrar yaşamak istemez miydiniz? Sizi bilemeyiz ama buna 'Eveeet' diye çığlıklar atarak cevaplar verecek binlerce kişi vardır. Çünkü Rockstar Games yapımı GTA Vice City, oyun dünyasında gerçekten bir efsane. Oyunun hayatımıza kattığı önemli bir detay daha var; Hayır, pek çok kişiye oyunu bıraktıran helikopter görevi değil o detay. O detay GTA Vice City hileleri. Biz de oyun ile birlikte yok olmaya tüm gücüyle direnen GTA Vice City modern hilelerini sizler için bir başlık altında topladık. Unutmadan hatırlatalım; listedeki bilinmeyen hileler dahil tüm hileleri, GTA Türk hilesi olarak da kullanabilirsiniz.

GTA VİCE CİTY HİLELERİ

Para hilesi

GTA Vice City oyuncularının ilk sorusu belki de 'GTA Vice City para hilesi var mı?' oluyor. Fakat GTA Vice City'de para hilesi yazmak mümkün değil. Ancak Vice City'de görevler yaparak arabayla atlama parkurlarından atlayışlar gerçekleştirerek para kazanabilirsiniz. Oyunda kendini zengin hissetmek isteyenler için bu en 'sorunsuz' yöntem. Aynı şekilde Jetpack hilesi, helikopter hilesi veya helikopter görevi hilesi de yok.

Ölümsüzlük hilesi

Vice City'de Tommy Vercetti olmak oldukça zordur. Görevden göreve koşan Tommy ile ölmemenin hesabını yaparsınız. Bu aşamada her oyuncunun kafasında da şu fikir oluşur; 'Ölümsüz olsak?' Ancak size kötü bir haberimiz var. Vice City'de tek bir kod yazıp ölümsüz olmak mümkün değil. Bunun yerine ''ASPIRINE'' yazarak canınız azaldığında canınızı 100'e çıkartabilirsiniz. Ayrıca ''PRECIOUSPROTECTION'' yazarsanız da çelik yelek sahibi olursunuz. En zor zamanlarda bu hileyi yazarsanız, bir nevi ölümsüzlüğe ulaşırsınız, sizce de öyle değil mi?