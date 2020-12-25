GTA Vice City hileleri henüz ölmedi! İşte suda bile araba sürdüren GTA Vice City hileleri

GTA Vice City'yi oynadığınız ilk ana gidin. O heyecanı, o tutkuyu tekrar yaşamak istemez miydiniz? Sizi bilemeyiz ama buna 'Eveeet' diye çığlıklar atarak cevaplar verecek binlerce kişi vardır. Çünkü Rockstar Games yapımı GTA Vice City, oyun dünyasında gerçekten bir efsane. Oyunun hayatımıza kattığı önemli bir detay daha var; Hayır, pek çok kişiye oyunu bıraktıran helikopter görevi değil o detay. O detay GTA Vice City hileleri. Biz de oyun ile birlikte yok olmaya tüm gücüyle direnen GTA Vice City modern hilelerini sizler için bir başlık altında topladık. Unutmadan hatırlatalım; listedeki bilinmeyen hileler dahil tüm hileleri, GTA Türk hilesi olarak da kullanabilirsiniz.
GTA VİCE CİTY HİLELERİ
Para hilesi
GTA Vice City oyuncularının ilk sorusu belki de 'GTA Vice City para hilesi var mı?' oluyor. Fakat GTA Vice City'de para hilesi yazmak mümkün değil. Ancak Vice City'de görevler yaparak arabayla atlama parkurlarından atlayışlar gerçekleştirerek para kazanabilirsiniz. Oyunda kendini zengin hissetmek isteyenler için bu en 'sorunsuz' yöntem. Aynı şekilde Jetpack hilesi, helikopter hilesi veya helikopter görevi hilesi de yok.
Ölümsüzlük hilesi
Vice City'de Tommy Vercetti olmak oldukça zordur. Görevden göreve koşan Tommy ile ölmemenin hesabını yaparsınız. Bu aşamada her oyuncunun kafasında da şu fikir oluşur; 'Ölümsüz olsak?' Ancak size kötü bir haberimiz var. Vice City'de tek bir kod yazıp ölümsüz olmak mümkün değil. Bunun yerine ''ASPIRINE'' yazarak canınız azaldığında canınızı 100'e çıkartabilirsiniz. Ayrıca ''PRECIOUSPROTECTION'' yazarsanız da çelik yelek sahibi olursunuz. En zor zamanlarda bu hileyi yazarsanız, bir nevi ölümsüzlüğe ulaşırsınız, sizce de öyle değil mi?
GTA VİCE CİTY BÜTÜN HİLELERİ
Vice City evreninde birçok hile var. Bu hilelerden bazıları silahlara odaklanırken, bazıları ana karakterimiz Tommy Vercetti'nin tipini tamamen değiştiriyor. Bunlar;
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THUGSTOOLS - 1 numaralı silah paketi.
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PROFESSIONALTOOLS - 2 numaralı silah paketi.
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NUTTERTOOLS - 3 numaralı silah paketi.
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YOUWONTTAKEMEALIVE - Polisin arama seviyesini artırır.
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LEAVEMEALONE - Polisler peşinizi bırakır.
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ICANTTAKEITANYMORE - Karakter ölür.
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FANNYMAGNET - Kadınlar sizi takip etmeye başlar.
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CERTAINDEATH - Karakter sigara içmeye başlar.
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DEEPFRIEDMARSBARS - Karakter şişmanlar.
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PROGRAMMER - Karakter zayıflar.
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STILLLIKEDRESSINGUP - Tipiniz değişir.
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CHEATSHAVEBEENCRACKED - Ricarda Diaz tipine bürünürsünüz.
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LOOKLIKELANCE - Lance Vance tipine bürünürsünüz.
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MYSONISALAWYER - Ken Rosenberg tipine bürünürsünüz.
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LOOKLIKEHILARY - Hilary King tipine bürünürsünüz.
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ROCKANDROLLMAN - Love Fist (Jezz) tipine bürünürsünüz.
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WELOVEOURDICK - Love Fist tipine bürünürsünüz.
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ONEARMEDBANDIT - Phil Cassidy tipine bürünürsünüz.
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IDONTHAVETHEMONEYSONNY - Sonyy Forelli tipine bürünürsünüz.
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FOXYLITTLETHING - Mercedes tipine bürünürsünüz.
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FIGHTFIGHTFIGHT - İnsanlar birbirini sopalamaya başlar.
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NOBODYLIKESME - İnsanlar sizden nefret eder.
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OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS - İnsanların silahı olur.
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CHICKSWITHGUNS - Kadınların silahı olur.
GTA VİCE CİTY ARABA ŞİFRELERİ
GTA Vice City'de araba sürmek de ayrı bir maharet ister. Hadi gerçeği söyleyin, hangimiz Vice City sahilindeki yolda yüksek hızlara ulaşmak için uğraşmadık? Siz de bu gerçeği en azından kendinize açıkladıysanız, aşağıdaki hilelerle Vice City'deki hız rekorunuzu tekrar denemeyi düşünebilirsiniz.
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TRAVELINSTYLE - 1 numaralı yarış arabası (eski tipte).
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GETTHEREQUICKLY - 2 numaralı yarış arabası (eski tipte).
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GETTHEREFAST - Çizgili spor araba.
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PANZER - Tank gelir.
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GETTHEREVERYFASTINDEED - 1 numaralı yarış arabası.
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GETTHEREAMAZINGLYFAST - 2 numaralı yarış arabası.
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THELASTRIDE - Cenaze arabası.
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RUBBISHCAR - Çöp kamyonu.
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BETTERTHANWALKING - Golf arabası.
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ROCKANDROLLCAR - Limuzin.
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BIGBANG - Tüm araçlar patlar. (Araçların yakınında olmayın, siz de ölürsünüz.)
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MIAMITRAFFIC - Sinirli şoförler.
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AHAIRDRESSERSCAR - Tüm araçlar pembe renge bürünür.
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IWANTITPAINTEDBLACK - Tüm araçlar siyah renge bürünür.
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COMEFLYWITHME - Uçan arabalar.
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AIRSHIP - Uçan botlar.
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GRIPISEVERYTHING - Daha iyi araç kontrolü sağlar.
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GREENLIGHT - Tüm trafik lambaları yeşile döner.
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SEAWAYS - Araç suda gider.
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WHEELSAREALLINEED - Araç tekerlekleri dışında görünmez olur.
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LOADSOFLITTLETHINGS - Spor arabaların tekerlekleri büyür.
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HOPINGIRL - Kadınlar aracınıza biner.
GTA VİCE CİTY HAVA DURUMU VE ZAMAN ŞİFRELERİ
''Zaman sana uymazsa sen zamana uy.'' diye ünlü bir söz vardır. Fakat GTA Vice City evreninde bu söz geçerli değil. Oyunda zamanını kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Tıpkı Christopher Nolan filmindeymişsiniz gibi.
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LOVELYDAY - Güneşli
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APLEASANTDAY - Rüzgarlı
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ABITDRIEG - Bulutlu
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CANTSEEATHING - Sisli
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CATSANDDOGS - Yağmurlu
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LIFEISPASSINGMEBY - Zaman hızlı akar.
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BOOOOOORING - Zaman yavaş akar.
GTA VİCE CİTY PSP HİLELERİ
Gta Vice City sadece bilgisayarda oynanıyor diye biliyorsanız yanılıyorsunuz. Oyun, Sony'nin bir dönem popüler olan PSP oyun konsolunda da oynandı. E GTA Vice City PSP'ye çıkar da hileleri olmaz mı? Tabii ki olur. İşte kod yerine, eski dönemin oyunları gibi tuşlara ardı adına basılarak yapılan GTA Vice City PSP hileleri!
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Silah seti 1 - Sol, sağ, X, yukarı, aşağı, kare, sol, sağ
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Silah seti 2 - Sol, sağ, kare, yukarı, aşağı, üçgen, sol, sağ
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Silah seti 3 - Sol, sağ, üçgen, yukarı, aşağı, daire, sol, sağ
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250.000 dolar verir - Yukarı, aşağı, sol, sağ, X, X, L, R
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Çelik zırh - Yukarı, aşağı, sol, sağ, kare, kare, L, R
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Sağlık - Yukarı, aşağı, sol, sağ, daire, daire, L, R
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Polis asla aramaz - Yukarı, sağ, üçgen, üçgen, aşağı, sol, X, X
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Tank - Yukarı, L, aşağı, R, sol, L, sağ, R
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Tüm araçlar patlar - L, R, R, sol, sağ, kare, aşağı, R
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Daha iyi sürüş - Aşağı, sol, yukarı, L, R, üçgen, daire, X
GTA VİCE CİTY HİLELERİ NASIL YAZILIR?
GTA: Vice City PC hilelerini oyunda aktifleştirmek için istediğiniz hile kodunu oyun esnasında yazmanız yeterli.