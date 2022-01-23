HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. GTA: Vice City'nin gizemli yüzüydü! Cosplay'i büyük ilgi gördü: "Bu tam olarak ona benziyor!"

GTA: Vice City'nin gizemli yüzüydü! Cosplay'i büyük ilgi gördü: "Bu tam olarak ona benziyor!"

23.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cosplayer Daria Gertsen, Grand Theft Auto: Vice City'nin tanıtımında yer alan gizemli bikinili kadın karaktere (Bikini Martini Girl) hayat verdi. Gertsen'in cosplay'i özellikle Reddit'te fazlasıyla dikkat çekti. Bir Reddit kullanıcısı, "Bu tam olarak ona benziyor!" dedi.

GTA: Vice City'nin gizemli yüzüydü! Cosplay'i büyük ilgi gördü: "Bu tam olarak ona benziyor!"

2001'den beri Rockstar Games, çok popüler olan GTA serisinin kutularında ve yükleme ekranlarında kapak modelleri kullanıyor. Grand Theft Auto: Vice City'de de durum aynen böyleydi. GTA: Vice City oynayan hemen hemen herkesin gördüğü ama kim olduğunu bilmediği Bikini Martini Girl, şimdilerde bir GTA hayranının cosplay'i ile dikkatleri tekrar üzerine topladı.

GTA COSPLAY'İ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Reddit'teki cosplayer Daria Gertsen, gizemli karaktere aslına oldukça sadık kalarak hayat verdi. Kreasyonlarını Instagram ve Reddit'te yayınlayan ve şimdiden kendisine küçük bir takipçi kitlesi edinen Gertsen, yaptığı cosplay'i ile büyük ilgi gördü.

DARIA GERTSEN'E OLUMLU YORUMLAR GELDİ

Reddit'teki kullanıcılar, Gertsen'in cosplay'i için "İyi görünüyor", "Oooooh bu çok güzel görünüyor!" gibi yorumlar yaptı. Bir başka kullanıcısının yorumu ise şu oldu: "Bu tam olarak ona benziyor".

ELEŞTİRİLER DE VAR

Bazı yorumlarda ise faydalı eleştiriler vardı. Örneğin saçın daha hacimli ve 80'ler havasına sahip olması gerektiğini ve bikininin tam olarak aynı olmadığını söyleyenler de oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
Dev anlaşma sonrası herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!Dev anlaşma sonrası herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!

İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!

İstanbullular dikkat! Tarih verip uyardı, kuvvetli olacak

İstanbullular dikkat! Tarih verip uyardı, kuvvetli olacak

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.