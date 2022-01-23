GTA: Vice City'nin gizemli yüzüydü! Cosplay'i büyük ilgi gördü: "Bu tam olarak ona benziyor!"

2001'den beri Rockstar Games, çok popüler olan GTA serisinin kutularında ve yükleme ekranlarında kapak modelleri kullanıyor. Grand Theft Auto: Vice City'de de durum aynen böyleydi. GTA: Vice City oynayan hemen hemen herkesin gördüğü ama kim olduğunu bilmediği Bikini Martini Girl, şimdilerde bir GTA hayranının cosplay'i ile dikkatleri tekrar üzerine topladı.

GTA COSPLAY'İ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Reddit'teki cosplayer Daria Gertsen, gizemli karaktere aslına oldukça sadık kalarak hayat verdi. Kreasyonlarını Instagram ve Reddit'te yayınlayan ve şimdiden kendisine küçük bir takipçi kitlesi edinen Gertsen, yaptığı cosplay'i ile büyük ilgi gördü.

DARIA GERTSEN'E OLUMLU YORUMLAR GELDİ

Reddit'teki kullanıcılar, Gertsen'in cosplay'i için "İyi görünüyor", "Oooooh bu çok güzel görünüyor!" gibi yorumlar yaptı. Bir başka kullanıcısının yorumu ise şu oldu: "Bu tam olarak ona benziyor".

ELEŞTİRİLER DE VAR

Bazı yorumlarda ise faydalı eleştiriler vardı. Örneğin saçın daha hacimli ve 80'ler havasına sahip olması gerektiğini ve bikininin tam olarak aynı olmadığını söyleyenler de oldu.

