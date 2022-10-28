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GTB başkanları Cumhuriyet Bayramını kutladı

28.10.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. GTB başkanları kutlama mesajında; Cumhuriyetin bir ulusun vatan ve bayrak uğruna yedi düvele karşı verdiği kahramanlık mücadelesinin en büyük eseri olduğunu ifade etti.

GTB başkanları Cumhuriyet Bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB başkanları kutlama mesajında; Cumhuriyetin bir ulusun vatan ve bayrak uğruna yedi düvele karşı verdiği kahramanlık mücadelesinin en büyük eseri olduğunu ifade etti. Cumhuriyet ve kazanımlarının büyük ve güçlü Türkiye’nin müreffeh yarınlarının en büyük teminatı olduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu onur ve gurur yılını ilk günkü heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. 99 yıl önce milli mücadeleyi zafere taşıyan o büyük ruh ve Cumhuriyetimize hayat veren o çelikten irade ebediyen değişmez rehberimiz olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yurdun her sathında bağımsızlık meşaleleri yakarak, hürriyeti ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil milletimizin bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet ebediyen payidar kalacaktır. Kurtuluş mücadelesinde kahramanlık destanları yazan yiğit ecdadımız söz konusu vatan, bayrak, hürriyet ve mukaddesatlar olduğunda neleri göze alabileceğini 99 yıl önce tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bu destansı mücadele aynı zamanda mazlum milletler içinde kurtuluş yolunda umut ışığı olmuştur. Şanlı tarihimiz dün olduğu gibi bugün de göstermiştir ki, zulmün karşısında, mazlumun yanında yer alan, türlü zorluklar karşısında kararlılık ve cesaretini hiçbir zaman kaybetmeyen asil milletimiz kendi geleceğini her zaman kendi tayin eder. Bu nedenle atalarımızın bizlere emanet ettiği bu cennet yurdumuzu ve sahip olduğumuz tüm değerleri korumak, yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere taşımak hepimizin en asli görevidir.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı artık tamamen ufukta göründü. Büyük ve güçlü Türkiye ülkümüz doğrultusunda köklü tarihimizden aldığımız güçle ekonomide, üretimde, ihracatta kısaca hayatın her alanında daha çok çalışmamız ve daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. 2023 hedeflerimize milletçe en büyük güvencemiz olan milli birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılarak ulaşacağımıza olan inancımız sonsuzdur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve

Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cumhuriyet bayramı

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