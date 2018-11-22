KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi'nin (GTÜ) Fujitsu Türkiye ile ortaklaşa hayata geçirdiği "Üniversite Sanayi İş Birliği Laboratuvarı"nın açılışı yapıldı.

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinde kurulan laboratuvarda sponsor firmalar ihtiyaç duydukları teknolojileri lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle geliştirebilecek.

Fujitsu Türkiye ve IBTECH'in desteğiyle açılan kuluçka merkezi olarak da kullanılacak laboratuvarda öğrenciler, tasarladıkları projeleri hayata geçirebilecek.

Laboratuvarın açılışında konuşan Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Selda Bağdat Bahadır, kendilerini GTÜ'nün bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Şirket olarak insan odaklı inovasyon felsefesine uygun olarak bu laboratuvarı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bahadır, "Bizim buradaki amacımız yerli ve milli dediğimiz teknolojileri artırmaktır. Bu laboratuvarı, sanayi üniversite iş birliğini destekleyerek öğrencilerin kullanımına açtık. Amacımız mümkün olduğunca yerli ve milli ürünleri artırmak, fikri mülkiyet haklarının Türk şirketlerine ait olmasını sağlamaktır. Böylelikle hep arzu ettiğimiz yüksek katma değerli teknolojilerin ülkemizde oluşturulmasıdır. İnşallah burada gerçekten arzu ettiğimiz, bize yaraşır dijital dönüşümlerde Türkiye'nin önünü açacak çok önemli projelere imza atarız." diye konuştu.