Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara’da yapılan kanuni düzenlemeyle birlikte, üçüncü bir kişinin şikayetçi olmadığı durumlarda kamu içindeki cinsel eylemler suç kabul edilmeyecek. Yetkililer, polislerin bu kararla birlikte 'daha ciddi' suçlarla mücadeleye daha çok yoğunlaşacağını söyledi.

KARAR NEYİ AMAÇLIYOR?

Yetkililer, Jalisco eyaletinin başkenti olan Guadalajara’da alınan kararın, polisin seks yapan genç çiftlere müdahalesinin önüne geçmeyi amaçladığını söyledi. Ayrıca, polislerin bu kararla birlikte ‘daha ciddi’ suçlarla mücadeleye daha çok yoğunlaşmasının da önünün açıldığının altı çizildi.

"KABAHAT KABUL EDİLMEYECEK"

Yerel kanunun 14. Maddesi’ndeki ifadeler, yapılan değişiklikle şöyle revize edildi:

“Kamu alanlarında, boş arsalarda, araçların içinde ya da insanlar tarafından görülebilecek özel alanlarda seks yapmak ya da cinsel motivasyonla teşhircilik, vatandaşlar polisin müdahil olması talebinde bulunmadığı sürece kabahat kabul edilecektir."

