Guaido, asker destek verince Miraflores'e gideceğini söyledi

CARACAS (AA) - Venezuela’da 7 Mart’tan bu yana süren ve önemli ölçüde düzeltilmesine karşın halen tam giderilemeyen elektrik kesintisi, muhaliflerce protesto edildi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun "yaşadıkları evin yakınındaki bulvara çıkmaları" talimatına uyan muhalif Venezuelalılar, ülkenin birçok kentinde olduğu gibi başkent Caracas'ta da sokağa çıkarak elektrik kesintisinin giderilmesini istedi.

Başkentin farklı bölgelerinde toplanan muhalifler, bazı yollarda araç trafiğini durdururken güvenlik güçleri, protestoculara herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Günlerdir devam eden elektrik kesintisi nedeniyle iletişim ve internet erişiminin de sekteye uğradığı Caracas’ta, muhaliflerin gösterilere katılımının önceki gösterilere oranla düşük olduğu görüldü.

- Guiado askerin desteğini bekliyor

Caracas’ın Santa Monica bölgesinde göstericilerle buluşan Juan Guaido, burada yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetini hedef aldı.

Asker, polis ve tüm güvenlik güçleriyle temas halinde olduğunu iddia eden Guaido, "Devlet Başkanlığı gasbının sona ermesi çok yakın. Kısa bir süre sonra bir çalışma ofisine ihtiyacımız olacak. Silahlı kuvvetlerin desteğini alınca Miraflores’e (devlet başkanlığı sarayı) gidip ofisime geçeceğim."

Guaido ayrıca, 23 Şubat’ta başarısızlıkla sonuçlanan "insani yardım" girişimine sahne olan Kolombiya kenti Cucuta’da, kendileri için yeniden “insani yardım” malzemesi toplandığını belirtti.

Bu yardımlara Venezuelalıların ihtiyacı olduğunu söyleyen ve hükümetten, sınır kapılarını açmasını isteyen Guaido, “Tüm kalbimizle gıdasız ve ilaçsız yüzlerce Venezuelalıya yardım edilmesine izin vermelerini diliyoruz.” dedi.

