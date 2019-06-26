Guaido: 'Askeri Güç Hala Bir Seçenek'

Venezuela muhalefetinin lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun protestocuları öldürmeye devam etmesi halinde, askeri güç kullanımının ülkedeki siyasi krizi sona erdirmek için hala bir seçenek olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Guaido, diğer bir seçeneğin de, özgür seçimlerin yapılmasını sağlaması koşuluyla askeri bir geçiş süreci olabileceğini belirtti.

Guaido, ülkede değişim yönünde hala bir ivmenin olduğunu kaydetti.

Dün ayrıca bir yazılı açıklama yapan Guaido, beş askerin ve iki polis memurunun gözaltına alındığını bildirdi. Geçen cuma bir toplantı çıkışında gözaltına alınan askerlerin içinde silahlı kuvvetler mensubu bir general, iki albay, bir savaş gemisi kaptanı ve bir teğmenin olduğunu belirten Juan Guaido, bu gözaltıların Venezuela Silahlı Kuvvetleri içinde hala anayasadan (ya da muhalefetten) yana tavır alacak askerlerin var olduğunun bir kanıtı olarak okunması gerektiğini belirtti.

Ayrıca ulusal kriminal polis teşkilatı CICPC’de görevli iki komiserin hafta sonundan bu yana kayıp olduğunu anlatan Guaido, yaşananların Maduro hükümetini desteklemeyen üniformalılara uygulanan eziyetin bir parçası olduğunu söyledi. Gözaltına alınan asker ve polislerin muhalefetin saflarına geçmek için istekli olduklarını belirten Juan Guaido, Maduro rejiminin bugüne kadar yaklaşık 200 askeri vatana ihanet yada komplo girişimi iddiasıyla zulüm ve işkenceye tabi tutarak cezaevlerine gönderdiğini kaydetti.