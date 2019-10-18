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Guaido BM İnsan Hakları Konseyi'ne Öfkeli

18.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

Venezuela’da muhalefetin lideri Juan Guaido, Edmundo Rada adlı Sucre Belediye Meclis üyesinin Maduro hükümeti tarafından infaz edildiğini iddia etti. Guaido, Venezuela'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesine de "siyasi cinayetlerin failleri konseyde temsil edilmemeli" diyerek tepki gösterdi

Guaido BM İnsan Hakları Konseyi'ne Öfkeli

Venezuela’da muhalefetin lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Edmundo Rada adlı Sucre Belediye Meclis üyesinin Maduro hükümeti tarafından infaz edildiğini iddia etti. Guaido, Venezuela'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesine de "siyasi cinayetlerin failleri konseyde temsil edilmemeli" diyerek tepki gösterdi.

Edmundo Rada Latin Amerika’nın ikinci, Venezuela’nın en büyük gecekondu bölgesi olan Petare’de, Juan Guaido’nun başkanlığını yaptığı Halk İradesi partisinin önde gelen mensuplarından biriydi.

Juan Guiado, mücadele arkadaşının kaybolduğunu dün sabah saatlerinde duyurduklarını ve birkaç saat sonra Edmundo’nun cesedinin başına poşet geçirilmiş, iki kurşun sıkılmış ve yakılmış şekilde bulunduğunu söyledi. Cesedin tüm muhalif unsurlara bir gözdağı olduğunu ve infazın Polis Özel Harekat Kuvvetleri’nce işlendiği şüphesini taşıdığını belirten Ulusal Meclis Başkanı, konunun araştırılması için bağımsız bir komisyon oluşturulacağını kaydetti.

Guaido ayrıca cesedin bulunduğu gün Venezuela’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne seçilmesini ironik bulduğunu söyledi. Muhalif lider, siyasi tutuklamalar, yargısız infaz, işkence gibi insan hakları ihlalleri işlediği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Yüksek İnsan Hakları Komiserliği tarafından hakkında rapor hazırlanan bir hükümetin konseye seçilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Öte yandan Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada ABD’nin Venezuela hükümetine karşı yürüttüğü "komplolar ve kampanyalara" rağmen, Birleşmiş Milletler'de 193 oyun 105’ini alarak, Brezilya ile birlikte Latin Amerika kıtasını konseyde temsil edecek olmalarının bir diplomasi zaferi olduğunu söyledi.

Venezuela, tüm itirazlara rağmen kabul edildiği, üç yıl sürecek olan konsey üyeliği görevine 1 Ocak 2020 itibariyle başlayacak.

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