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Guaido: "Bu geri dönüşü olmayan bir yol"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 19:10 | Son Güncelleme

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido: - "Ülkenin 24 eyaleti de sokağa çıktı, bu geri dönüşü olmayan bir yol. Gelecek bizimdir, halk ve silahlı kuvvetler hükümet gaspını durdurmak için bir aradadır" - Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza: - "Umutsuzluk içindeki Trump yönetimi Venezuela'da bir iç çatışma başlatmak istiyor. Venezuela'nın demokratik kurumları da ülkede barışı garanti ediyor"

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, "Ülkenin 24 eyaleti de sokağa çıktı, bu geri dönüşü olmayan bir yol. Gelecek bizimdir, halk ve silahlı kuvvetler hükümet gaspını durdurmak için bir aradadır." dedi.

Ülkede sabah saatlerinde teşebbüs edilen darbeye öncülük eden Guaido, destekçilerini sokağa çağırarak, hükümet değişiminin "geri döndürülemez" olduğunu ileri sürdü.

Guaido, zaman geçtikçe daha fazla kişinin sokağa çıktığını belirterek, "Bütün Venezuela sokakta" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vakti geldi! Ülkenin 24 eyaleti de sokağa çıktı, bu geri dönüşü olmayan bir yol. Gelecek bizimdir, halk ve silahlı kuvvetler hükümet gaspını durdurmak için bir aradadır."

- "Trump yönetimi Venezuela'da bir iç çatışma başlatmak istiyor"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise darbe girişiminden ABD Başkanı Donald Trump hükümetini sorumlu tuttu.

Arreaza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminin başındakiler, hiçbir şüpheye yer vermeden sorumluluklarını kabul ettiler. Umutsuzluk içindeki Trump yönetimi Venezuela'da bir iç çatışma başlatmak istiyor. Venezuela'nın demokratik kurumları da ülkede barışı garanti ediyor." ifadesine yer verdi.

Hükümet yanlılarından fotoğraf paylaşan Arreaza, "Halk, anayasasını, hükümetini, demokrasisini ve devlet başkanını savunmak için halk iradesinin evine, Miraflores Başkanlık Sarayı'na gelmeye başladı." paylaşımında bulundu.

- La Carlota'da çatışmalar sürüyor

Öte yandan, Guaido'nun darbe girişimini başlattığı yerin karşısındaki La Carlota Hava üssü yakınlarında güvenlik güçleriyle, muhalifler arasındaki çatışmalar sürüyor.

Şu ana kadar, 10 kişinin yaralandığı çatışmalarda güvenlik güçleri, taş ve yabancı cisimler atan muhalif taraftarlarına göz yaşartıcı bomba ile müdahale ediyor.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Venezuela'da darbe girişimi

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