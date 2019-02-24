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Guaido: 'Bütün Seçenekler Açık Tutulmalı'

24.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeye yardım malzemelerinin girişini askerleri kullanarak engellemesinin ardından ülkenin özgürlüğü için bütün seçeneklerin açık tutulması gerektiğini belirtti

Guaido: 'Bütün Seçenekler Açık Tutulmalı'

Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeye yardım malzemelerinin girişini askerleri kullanarak engellemesinin ardından ülkenin özgürlüğü için bütün seçeneklerin açık tutulması gerektiğini kaydetti.

Guaido, uluslararası topluma çağrıda bulunarak yaşanan olayların kendisini bir karar almaya zorladığını belirtti. Muhalefet lideri, uluslararası topluma resmi olarak ülkenin özgürlüğünü sağlamak için bütün seçeneklerin açık tutulması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Cumartesi günü Venezuela-Kolombiya sınırında Venezuelalı askerler yardım konvoylarını gerçi çevirmiş, yardımın girişini sağlamaya çalışan kalabalığa yönelik göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmış, olaylarda 2 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Görgü tanıkları sivil giyimli maskeli kişilerin de olaylar sırasında protestoculara karşı gerçek mermi kullandıklarını belirtti.

Yardım dolu kamyonlar Kolombiya’da çeşitli depolara geri döndü.Maduro, Guaido’ya desteği nedeniyle Kolombiya’yla diplomatik ilişkileri kesti ve ülkedeki diplomatik temsilciliğine Venezuela’yı terketmeleri için 24 saat süre verdi.

Bu arada Guaido, Pazartesi günü Kolombiya’nın başkenti Bogota’da Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence’le görüşeceğini belirtti.

Bir süre önce kendisini ülkenin geçici başkanı ilan eden Guaido’yu Amerika ve birçok Avrupa ülkesiyle bazı Latin Amerika ülkeleri Venezuela’nın resmi devlet başkanı olarak tanımıştı.

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