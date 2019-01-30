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Guaido'dan Fas'a 'siyasi rüşvet' teklifi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Venezuela'da kendini ülkenin geçici başkanı ilan Guaido, Batı Sahra'yı devlet olarak tanımaktan vazgeçme karşılığında Fas'a yeniden diplomatik ilişki kurma teklifinde bulundu.

Guaido'dan Fas'a 'siyasi rüşvet' teklifi

Kendini ülkenin geçici başkanı ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, Batı Sahra'yı devlet olarak tanımaktan vazgeçme karşılığında Fas'a kopuk olan ilişkilerin yeniden kurulması teklifinde bulunduğu bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, Fas'la yeniden diplomatik ilişki kurmak istediklerini belirtti.

Guaido'nun talebi üzerine Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmeler yapıldı.

Fas resmi haber ajansı MAP'a açıklama yapan Venezuela Parlamentosu Dışişleri Müsteşarı Manuel Avendano, Polisario Cephesi tarafından sürgünde kurulan "Batı Sahra Devleti"ni tanımayı yeniden gözden geçiriceklerini söyledi.

Avendano'nun Batı Sahra'daki sözde cumhuriyetin kabulünün siyasi ve barışçıl çözüme ulaşmaktan daha çok sol ideolojiyle irtibatlı olduğuna dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın, ülkesinin Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ettiği ve Venezuela halkının demokrasi ve değişim yönünde yasal isteklerinin kabulü için gerekli tüm önlemlerin alınmasına destek verdiklerini söylediği bildirildi.

Fas, 2009'da ülkenin toprak bütünlüğüne saldırı ve Polisario Cephesi'ne verdiği destek nedeniyle Venezuela ile ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.

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