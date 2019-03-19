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Guaido destekçilerinden ABD hamlesi

19.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Venezuela'nın ABD'deki üç diplomatik temsilciliği Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'nun destekçilerinin kontrolüne geçti.

Guaido destekçilerinden ABD hamlesi

Maduro yönetimi bu gelişmeyi, "zorla ve yasadışı bir işgal" diye nitelendirdi.Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ile muhalif lider Juan Guaido arasındaki iktidar mücadelesi sürüyor. Juan Guaido'nun destekçilerinin Venezuela'nın ABD'deki üç diplomatik temsilciliğinin kontrolünü üstlendiği bildirildi. Guaido tarafından ABD temsilciliğine atanan Carlos Vecchio Pazartesi günü söz konusu temsilciliklerden ikisinin Washington'daki Venezuela’ya ait iki askeri bina, üçüncüsünün ise Venezuala New York Başkonsolosluğu olduğunu açıkladı.

Vecchio, atılan bu adımla "Venezuela halkına ait mal varlığını Caracas'taki gaspçı rejimden korunduğunu" söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlılığını sürdüren Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise gelişmeleri "zorla ve yasadışı bir işgal" şeklinde değerlendirdi. Amerikan hükümetini bunu önlemeye çağıran Arreaza, "Amerikan hükümetinin uluslararası sorumluluklarını yerine getirmemeyi sürdürmesi halinde, Venezuela hükümetinin ülke sınırları içinde benzer adımları atma hakkının saklı olduğunu" söyledi. Venezuela hükümeti de Twitter üzerinden yayınlanan bir tweette yaşananlara karşı gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü de, Ameriken hükümetinin Guaido'nun destekçilerinin girişimini desteklediğini açıkladı. Sözcü "Bu Venezuela ile ikili ilişkiler açısından iyi bir gelişme" şeklinde konuştu.

Juan Guaido 23 Ocak 2019'da, 2013'ten bu yana iktidarda bulunan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya meydan okuyarak, kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 ülke, Guaido'nun Maduro'yu koltuğundan indirmek için sürdürdüğü girişime destek veriyor.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre Maduro hükümeti Costa Rica Başsavcılığı’na, Guaido'nun görevlendirdiği Büyükelçi Maria Faria'ya büyükelçiliğin kontrolünü yasadışı şekilde ele geçirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Faria, Venezuela'nın Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki büyükelçiliğinin kontrolünü Şubat ayı sonunda bir heyetle birlikte ele geçirmiş, ancak Kosta Rika hükümetinden gelen eleştirilerin ardından elçiliği boşaltmıştı.

AFP,dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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