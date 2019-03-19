Guaido destekçilerinden ABD hamlesi

Maduro yönetimi bu gelişmeyi, "zorla ve yasadışı bir işgal" diye nitelendirdi.Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ile muhalif lider Juan Guaido arasındaki iktidar mücadelesi sürüyor. Juan Guaido'nun destekçilerinin Venezuela'nın ABD'deki üç diplomatik temsilciliğinin kontrolünü üstlendiği bildirildi. Guaido tarafından ABD temsilciliğine atanan Carlos Vecchio Pazartesi günü söz konusu temsilciliklerden ikisinin Washington'daki Venezuela’ya ait iki askeri bina, üçüncüsünün ise Venezuala New York Başkonsolosluğu olduğunu açıkladı.

Vecchio, atılan bu adımla "Venezuela halkına ait mal varlığını Caracas'taki gaspçı rejimden korunduğunu" söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlılığını sürdüren Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise gelişmeleri "zorla ve yasadışı bir işgal" şeklinde değerlendirdi. Amerikan hükümetini bunu önlemeye çağıran Arreaza, "Amerikan hükümetinin uluslararası sorumluluklarını yerine getirmemeyi sürdürmesi halinde, Venezuela hükümetinin ülke sınırları içinde benzer adımları atma hakkının saklı olduğunu" söyledi. Venezuela hükümeti de Twitter üzerinden yayınlanan bir tweette yaşananlara karşı gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.